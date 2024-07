Audi ha presentato ufficialmente la nuova gamma A5. Considerando la spinta verso l’elettrico, l’azienda ha deciso di rinnovare la nomenclatura dei suoi modelli. I numeri pari saranno riservati alle vetture elettriche. Mentre quelli dispari alle motorizzazioni endotermiche. Di conseguenza, l’Audi A5 rappresenta in realtà la prossima generazione della A4.

La nuova serie comprenderà le versioni berlina (Sportback) e Avant (station wagon). L’arrivo nelle concessionarie in Italia previsto per il quarto trimestre del 2024. In Germania il listino parte da 45.200 euro.

Arriva la nuova gamma Audi A5

La nuova generazione rappresenta il primo modello a sfruttare la piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion). Quest’ultima è sviluppata per vetture con motore termico anteriore longitudinale. Il veicolo può inoltre vantare la nuova architettura elettronica E3 1.2, introdotta per la prima volta con Audi Q6 e-tron.

Le dimensioni della nuova A5 sono incrementate rispetto ai modelli precedenti. La berlina e la station wagon misurano entrambe 4.829millimetri di lunghezza. Registrando un aumento di 67mm. Il passo è di 2.900mm. La capacità del bagagliaio per la berlina va da 445 a 1.299litri. Per la station wagon da 476 a 1.424litri.

Esteticamente, la nuova Audi A5 presenta un design più sportivo e dinamico. La berlina riprende lo stile coupé, con un padiglione inclinato e uno spoiler integrato nella carrozzeria. Il frontale è caratterizzato da un ampio single frame con struttura tridimensionale a nido d’ape. I nuovi gruppi ottici sono più affilati e adottano la seconda generazione della tecnologia OLED. Quest’ultima è caratterizzata da funzioni avanzate che permettono ai fanali posteriori di comunicare con l’ambiente circostante attraverso specifiche animazioni.

Gli interni della nuova A5 sono dominati dall’Audi Digital Stage, che include l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, un display MMI da 14,5pollici con design curvo e tecnologia OLED. Inoltre, c’è uno schermo dedicato al passeggero da 10,9pollici. È presente anche un Head–Up Display.

Ulteriori dettagli sulla vettura

Il modello entry level è equipaggiato con un propulsore 2.0 TFSI da 150 CV. Inoltre, è disponibile anche in versione da 204CV con trazione integrale quattro ultra. È presente anche un motore 2.0 TDI da 204CV e 400Nm di coppia. Quest’ultimo è dotato di tecnologia MHEV plus a 48 Volt.

Al vertice della gamma si trovano le versioni sportive S5, equipaggiate con un motore V6 TFSI da 3,0 litri e 367CV. Anche quest’ultimo dotato di tecnologia MHEV plus. La trazione integrale quattro è abbinata a un differenziale sportivo posteriore che migliora l’agilità e riduce il sottosterzo.

Arriveranno anche versioni Plug-in Hybrid. Entrambe con un’autonomia elettrica di circa 100km. La nuova Audi A5 sarà disponibile con sospensioni standard o sportive. L’assetto è ribassato di 20 mm e ammortizzatori adattivi per un comfort di guida superiore. Lo sterzo progressivo è stato migliorato per offrire una maggiore precisione e reattività.