Google ha reso disponibile la Beta 4 di Android 15. Quest’ultima è disponibile per diversi dispositivi Pixel compatibili. Tra cui Pixel6, 6 Pro, 6a, Pixel7, 7Pro, 7a, Tablet, Fold, Pixel8, 8Pro e 8a. Tale release rappresenta probabilmente l’ultima Beta di Android 15 prima del rilascio ufficiale. La Beta4 segue la Beta3 del mese scorso. Quest’ultima ha permesso al sistema operativo di raggiungere la cosiddetta “Platform Stability”. Ovvero quando tutte le nuove API sono stabilizzate e finalizzate. Non si esclude la possibilità che Google possa rilasciare ulteriori Beta, ma si tratterebbe di “point release“.

Arriva la Beta 4 di Android 15

Una volta raggiunta la “Platform Stability”, l’attenzione si concentra principalmente sul perfezionamento e la pulizia dell’esperienza d’uso. Ciò non implica necessariamente solo la correzione di bug. Potrebbero emergere nuove funzionalità, anche se di solito non si tratta di modifiche sostanziali. Nel caso specifico della Beta 4, l’elenco delle novità è esiguo. Le principali modifiche includono un ampliamento delle funzionalità di diagnostica del dispositivo. Insieme ad alcune correzioni delle stringhe di testo dell’interfaccia. Inoltre, è presente un numero significativo di bug fix.

Gli utenti interessati all’installazione della Beta 4 di Android 15, è importante leggere attentamente il changelog. Bisogna prestare attenzione alla sezione riguardante i problemi noti e non ancora risolti. Al momento del rilascio, sono già disponibili tutte le immagini OTA. È utile ricordare che una Factory Image comporta la reinstallazione completa del sistema operativo da zero. Cancellando così tutti le informazioni presenti sul proprio dispositivo. Al contrario, una OTA Image è identica a quella che viene ricevuta automaticamente tramite aggiornamento dal dispositivo.

La Beta 4 di Android 15 rappresenta un passo significativo verso il rilascio definitivo del sistema operativo. Ciò offre agli utenti la possibilità di testare in anteprima le novità. Inoltre, potranno fornire feedback preziosi per l’ottimizzazione finale. La partecipazione al programma Beta permette agli utenti di contribuire attivamente allo sviluppo del software. Il tutto segnalando eventuali problemi e suggerendo miglioramenti. In ogni caso, è importante procedere con attenzione. Ciò soprattutto su dispositivi utilizzati quotidianamente, poiché le versioni Beta possono contenere bug o instabilità non ancora risolti.