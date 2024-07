Acer è uno dei marchi più conosciuti nell’ambito dell’informatica, come ad esempio nella produzione di notebook, con la sottosezione Nitro, per quanto riguarda il mondo del gaming. In questi giorni su Amazon gli utenti possono pensare di acquistare l’Acer Nitro V16 ad un prezzo veramente conveniente.

Il modello, disponibile con sigla ANV16-41-R0E8, presenta un ampio pannello da 16 pollici di diagonale, con risoluzione WUXGA, si tratta di una soluzione con tecnologia IPS LCD che raggiunge il refresh rate massimo di 165Hz. Sotto il cofano trova posto un processore AMD Ryzen 7 8845HS, che viene affiancato da una configurazione che prevede 16GB di RAM DDR5 e 1024GB SSD.

Scoprite le offerte Amazon che potete avere oggi gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, con i prezzi più bassi e tanti codici esclusivi.

Acer Nitro V16: il prezzo è da pazzi

Difficilmente ci saremmo aspettati di vedere un notebook di così grande qualità ad un prezzo così basso, infatti il prodotto di cui vi stiamo parlando all’interno del nostro articolo è in vendita su Amazon a 1019 euro. La spedizione è rapidissima direttamente al vostro domicilio, è completamente gratuita, ed è gestita direttamente da Amazon. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Il sistema operativo di riferimento è ovviamente Windows 11, senza particolari personalizzazioni software, così da avere la certezza di poter godere appieno delle performance garantite dall’OS di Microsoft. Il processore di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti è impreziosito dalla presenza di una scheda grafica dedicata, stiamo parlando di NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB dedicati, trattasi di un componente di ultima generazione dalle prestazioni elevatissime, adatto per giocare con qualsiasi titolo attualmente presente sul mercato, senza particolari rinunce (se proprio gli ultimissimi di nuova generazione). Per i dettagli, e per conoscere da vicino in maniera approfondita il prodotto, consigliamo di aprire subito il link che trovate qui sopra.