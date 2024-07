Google ha rilasciato la beta3.1 di Android 15. L’aggiornamento ha lo scopo di correggere diversi bug presenti nella versione precedente. L’ultimo intervento è considerato minore, ma essenziale per migliorare la stabilità e l’affidabilità del sistema operativo Android. Ciò vale soprattutto per i possessori di dispositivi Pixel che partecipano al programma Beta.

Google ha condiviso la roadmap ufficiale di Android15. Quest’ultima mostra le tappe che porteranno al lancio della sua versione finale. Riguardo al lancio definitivo, sembra che potrebbe avvenire durante l’evento previsto per il 13 agosto. Ciò segna un importante traguardo per gli appassionati di tecnologia e gli sviluppatori di applicazioni.

Nuovo aggiornamento Beta 3.1 per Android 15

La Beta 3.1 è stata distribuita tramite OTA (Over-The-Air) con una dimensione di circa 63,87MB. Ciò la rende facilmente accessibile a tutti coloro che hanno dispositivi Pixel compatibili e sono iscritti al programma di Android. Per coloro che non hanno ancora ricevuto la notifica automatica di aggiornamento, è consigliabile controllare manualmente la disponibilità accedendo alle “Impostazioni”. Poi selezionare “Sistema” e “Aggiornamenti software”. Infine, bisogna cliccare la voce “Aggiornamento di sistema”.

Tra i principali miglioramenti apportati dalla beta 3.1 di Android 15, sono stati risolti diversi problemi critici. In particolare, è stato corretto un bug che causava l’intercettazione errata dell’input touch sulla schermata di blocco. Inoltre, riguarda anche la necessità di sbloccare il dispositivo anche quando non necessario. Un altro aggiornamento significativo riguarda l’autenticazione biometrica del volto. Nello specifico, si tratta di risolvere un problema che impediva il riconoscimento.

E non è tutto. Sono stati affrontati anche diversi problemi riguardanti la stabilità del sistema, la connettività e la qualità audio. Suddetti interventi sono stati introdotti per migliorare l’intera esperienza degli utenti. In questo modo il sistema operativo diventa sempre più affidabile e performante in tutte le diverse attività quotidiane. Il lavoro di Google continua per rilasciare la versione definitiva di Android 15.