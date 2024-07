WhatsApp: se ricevete questo messaggio il conto corrente è a rischio

Whatsapp è diventato lo strumento per la diffusione nel mondo del web di una truffa ai danni degli utenti diffusa anche in Italia

Quando utilizzate il WhatsApp, così come ogni piattaforma online per la comunicazione istantanea, un dettaglio al quale dovete prestare forte attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dei tentativi di truffa online, si tratta di pericoli all’ordine del giorno per tutti gli utenti che cercano di colpire il maggior numero di persone possibile con l’obiettivo di aumentare le probabilità di introito per i truffatori.

Esistono svariate tipologie di truffe online, tutte sfruttano metodi diversi ma con un obiettivo in comune, riuscire a penetrare nella privacy della vittima per rubare i dati sensibili di svariato genere da poter utilizzare poi in altre tipologie di reato.



Truffa tramite WhatsApp

In questi ultimi giorni, moltissimi utenti italiani stanno segnalando l’arrivo di uno strano messaggio proprio sul loro profilo WhatsApp che recita una semplice parola, “Ciao”, un messaggio decisamente strano che però in caso di risposta farà da spartiacque per l’arrivo di molti più messaggi dove i truffatori palesano completamente il loro tentativo di truffa, questi ultimi infatti proporranno alla vittima dei lavoretti online per un guadagno facile e immediato, ciò che però non sapete è che gli unici a guadagnare saranno i truffatori.

Questi messaggi infatti porteranno la vittima a consegnare, senza rendersene conto, i dati sensibili legati alla propria persona consentendo di conseguenza ai truffatori di utilizzarli a proprio vantaggio in tantissime tipologie di furto.

Nel caso doveste ricevere questo messaggio, la strategia migliore da seguire è la seguente, segnalate immediatamente tutto quanto WhatsApp dopodiché bloccate l’account che vi ha mandato quel messaggio e soprattutto non rispondete in nessun modo, mantenere le distanze e lo scetticismo e di vitale importanza per evitare di cascare nelle truffe online che giorno dopo giorno si stanno diffondendo sempre di più all’interno di Internet, ovviamente, restare informati è di vitale importanza per conoscere tutti i pericoli che abbiamo di fronte.