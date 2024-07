In un periodo storico in cui tutti i dispositivi hanno un quantitativo di memoria sempre più elevato, in molti pensano di non aver più bisogno della chiavetta USB. Nulla di più sbagliato, proprio perché coloro che non vogliono affidarsi al cloud, ma avere i dati sempre disponibili fisicamente, devono avere a disposizione almeno una chiavetta USB, in questo caso, data la promozione corrente, di marca Kingston.

Il modello che potete trovare in offerta non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, è infatti una Kingston DataTravler Exodia DXT da 128GB di memoria, una flash drive con cappuccio, ovvero è presente un piccolo cappuccio in plastica che va a coprire la porta USB, la quale è una 3.2 di ultima generazione, dalla velocità superiore al normale, con tempi di trasferimento decisamente elevati.

Chiavetta USB Kingston: occhio allo sconto Amazon

Uno dei prodotti iconici di Kingston, che hanno fatto letteralmente la storia dell’azienda, tanto da essere replicato da milioni di altri produttori. La chiavetta USB è oggi in vendita a soli 8,90 euro, prevedendo così una riduzione del 55% del listino originario, ed approfittando a tutti gli effetti di uno sconto di 11 euro rispetto ai 19,95 euro previsti. Potete ordinarla qui.

Disponibili in differenti colorazioni, la chiavetta USB è dotata di un piccolo gancino, o anello portachiavi, realizzato in plastica, utile proprio per facilitare il trasporto ovunque si desideri, in sicurezza e affidabilità. Come era lecito immaginarsi, e come accade con ogni chiavetta USB in commercio, anche la suddetta può esser facilmente utilizzata con qualsiasi dispositivo sul mercato, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, basterà cambiare la formattazione, nel momento in cui la si collega fisicamente alla porta USB, per poterla gestire a piacimento.