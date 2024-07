Realme 12 è uno smartphone di fascia medio-bassa che vuole puntare molto forte su alcune delle specifiche tecniche maggiormente interessanti ed accattivanti, tra cui appunto spicca la batteria dalla lunga durata, pari a 5000mAh, che garantisce l’utilizzo dello smartphone su un periodo sufficientemente esteso.

Al netto di quanto indicato poco sopra, il prodotto ha dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,92 millimetri, con un peso di 187 grammi, il che lo rende facilmente trasportabile ed inseribile ad esempio nella tasca dei pantaloni, anche di jeans di ultima generazione. Il pannello è sufficientemente ampio, raggiungendo per la precisione 6,67 pollici di diagonale, sempre con tecnologia AMOLED ed una risoluzione massima a 1080 x 2400 pixel, con anche un refresh rate a 120Hz e 16 milioni di colori.

Realme 12: la promozione su Amazon è assurda

Una promozione davvero assurda è stata applicata in questi giorni sull’acquisto di Realme 12, infatti lo smartphone viene proposto con uno sconto del 20% rispetto al suo prezzo consigliato di 249 euro, tanto da arrivare a poter costare solamente 199,99 euro, sempre approfittando della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre ad essere completamente no brand. Collegatevi qui per l’acquisto.

Ciò che rende lo smartphone molto più speciale di quanto possiate minimamente immaginare è il comparto fotografico, non tanto il processore Qualcomm Snapdragon 685, con alle spalle una configurazione di base più che sufficiente, essendo da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Nella parte posteriore troviamo infatti una coppia di sensori, con il principale da ben 108 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 2 megapixel, sicuramente minimo, ma che comunque permette di raggiungere, senza troppi problemi, un livello qualitativo più che soddisfacente, per quanto ne concerne la fruizione quotidiana, ricordando comunque la fascia di prezzo di posizionamento.