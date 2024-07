Uno degli operatori più famosi all’interno del panorama telefonico italiano e senza alcun dubbio, l’operatore viola ho. mobile, quest’ultimo gode di grande popolarità grazie alla propria storia fatta di un servizio decisamente ben strutturato in grado di soddisfare tutte le necessità degli utenti in termini ovviamente di giga, minuti ed SMS.

Ovviamene l’operatore presta grande attenzione al proprio mercato e cerca di aumentare le dimensioni di quest’ultimo con novità importanti e ovviamente sempre nuove promozioni pensate per accontentare tutti gli utenti venendo incontro sia alle necessità di quest’ultimi sia offrendo un prezzo competitivo.

Torna in Ho.

A quanto pare, però il noto operatore viola non vuole puntare solo all’arrivo di nuovi clienti che sottoscrivono un nuovo numero di telefono, sembra infatti intenzionata anche a riconquistare i suoi vecchi clienti per convincerli a tornare tra le proprie fila, recentemente infatti molti utenti precedentemente clienti del noto operatore ci stanno segnalando l’arrivo di un SMS da parte di quest’ultimo che offre una promo ad hoc per convincere a tornare in ho mobile.

Questo SMS avvisa della presenza di una promozione esclusiva per gli ex clienti per invogliarli appunto a tornare sui loro passi, all’interno del corpo testo viene presentata una promo specifica con un regalo, si tratta infatti di un buono Amazon di 10 € dedicato a coloro che decidono di tornare tra le fila dell’operatore viola.

Si tratta dunque di un’iniziativa pensata per riconquistare i propri ex clienti e convincerli a cambiare nuovamente operatore, ovviamente se fate parte di questa cerchia specifica di utenti che hanno ricevuto il messaggio, valutate ciò che è meglio per voi e prendete di conseguenza la scelta più adeguata, ovviamente la promozione messa a disposizione dall’operatore viola è molto conveniente, ciò nonostante valutate in base a quella che avete già attiva sul vostro numero di telefono già presente.