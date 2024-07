Fastweb ha introdotto il Wi–Fi Calling. Un innovativo servizio basato sullo standard Voice over WiFi (VoWi-Fi). Quest’ultimo consente di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile. Il tutto sfruttando una connessione Wi-Fi. Tale servizio rivoluziona la comunicazione mobile. Gli utenti Fastweb possono gestire le loro chiamate, con la stessa semplicità di una tradizionale, ma utilizzando una rete Wi-Fi. Ciò garantisce una qualità della telefonata eccellente. Anche in quelle aree dove la copertura risulta inadeguata o inesistente.

Fastweb introduce Wi-Fi Calling su alcuni dispositivi

Il sistema viene abilitato automaticamente sulla rete dell’operatore. Sono già attivi tutti i servizi legati alle telefonate vocali, come quelle di emergenza al 112, la segreteria, il trasferimento e l’avviso di chiamata. Ciò garantisce un’esperienza completa e senza interruzioni. Per utilizzare il Wi-Fi Calling, i clienti non devono fare altro che assicurarsi di avere uno smartphone aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Al momento, il numero di dispositivi compatibili con servizio di Fastweb è limitato. Tra questi ci sono l’Honor Magic5, la serie Samsung Galaxy S24 ed S23 (standard, Plus e Ultra), e il ZTE Blade V50. Fastweb si è impegnata ad ampliare il numero di modelli compatibili. Ciò avverrà già a partire dai prossimi mesi. L’obiettivo è di rendere il servizio accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.

Il Wi-Fi Calling di Fastweb offre numerosi vantaggi. Non comporta costi aggiuntivi per gli utenti e è disponibile sia per i clienti privati che per le aziende. Le chiamate instradate sulla rete Wi-Fi sono identificate sullo smartphone tramite un’icona specifica. È importante sottolineare che il servizio non è usufruibile all’estero. Inoltre, non funziona in modalità aereo, e non supporta l’invio di SMS tramite la rete Wi-Fi. È un sistema particolarmente utile, che permette agli utenti di ottenere un ulteriore vantaggio. Il sistema permette, infatti, di sfruttare al massimo la rete per una migliora esperienza digitale.