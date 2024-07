IL CMF Phone 1, dopo poco più di una settimana dal suo lancio, ha ricevuto il suo primo aggiornamento OTA. Quest’ultimo è mirato a risolvere numerosi problemi riscontrati con la fotocamera e a introdurre alcune nuove funzionalità. L’aggiornamento include l’aggiunta di un nuovo widget per la data. In tal modo mostra in modo scorrevole il giorno successivo. Un’altra novità è la funzione di scorrimento verso il basso per visualizzare le notifiche in arrivo. Per attivarla bisogna recarsi nella sezione “Sistema” all’interno delle impostazioni. Poi basta cliccare la voce “Visualizzazione popup”. Inoltre, CMF ha introdotto una sezione “Suggerimenti e feedback“, offrendo agli utenti un canale diretto per comunicare con l’azienda.

Le novità in arrivo con l’aggiornamento del CMF Phone 1

In termini di miglioramenti alla fotocamera, il changelog evidenzia diverse ottimizzazioni. Lo zoom è stato migliorato, rendendo le immagini più nitide e dettagliate. Le fotografie notturne hanno ricevuto un potenziamento. Inoltre, è disponibile una migliore gestione della luce e del rumore. Anche la registrazione video in HDR è stata ottimizzata. Dettaglio che garantisce una qualità video superiore in condizioni di luce variabile.

La modalità Vivida ha visto un miglioramento dell’interfaccia utente. Ciò facilita l’uso della funzione per catturare immagini vivaci e colorate. Inoltre, gli effetti nella modalità Ritratto sono stati perfezionati. In tal modo è possibile ottenere ritratti più professionali e con una maggiore profondità di campo.

Oltre a questi miglioramenti, l’aggiornamento ha risolto alcuni problemi specifici. La scarsa luminosità è stata corretta, migliorando la visibilità dello schermo. Gli errori legati al mancato caricamento del filtro durante le foto in movimento con la fotocamera posteriore sono stati eliminati. È stato inoltre limitato l’accesso al sensore di profondità da parte di applicazioni di terze parti. Aumentando così la sicurezza e la privacy degli utenti.

Il CMF Phone 1 è stato lanciato all’inizio di luglio e ha ricevuto un’accoglienza entusiastica. Il dispositivo, infatti, sta registrando vendite record. Un aspetto che ha contribuito al successo del telefono è l’enfasi sulla personalizzazione.