Siamo a meno di un mese dall’atteso evento Made by Google. Momento in cui verranno presentate ufficialmente le novità hardware dell’azienda. Ad oggi emergono però già dettagli interessanti sui quattro nuovi modelli di Pixel. Ovvero Pixel9, 9 Pro, 9Pro XL e 9ProFold. L’ente di certificazione NCC di Taiwan, di recente, ha rilasciato alcune immagini e specifiche dettagliate di questi dispositivi. Le quali hanno confermato alcuni aspetti chiave e rivelato nuove informazioni sul design e le performance. Il Pixel 9 ProFold, in particolare, mostra importanti miglioramenti rispetto al suo predecessore. Le immagini ottenute dalla certificazione mostrano che il pieghevole presenta cornici più sottili sullo schermo interno e una piega meno pronunciata. Confermando così le anticipazioni dei render trapelati in precedenza. In più, lo stile del Pixel9 Pro Fold è completamente piatto quando aperto. Un’evoluzione rispetto alla versione precedente che restava leggermente curva.

Gamma Pixel: specifiche e prestazioni dei nuovi modelli

Le certificazioni della NCC hanno svelato anche dettagli sulle batterie e sulle velocità di ricarica. Il Pixel9 e il 9 Pro sono dotati di batterie da 4558mAh. Mentre il 9ProXL possiede una batteria più capiente da 4942mAh. Il 9ProFold, invece, integra una configurazione di doppia batteria con una combinazione di 1183mAh e 3377mAh. Il tutto per un totale di 4560 mAh. Le informazioni sui tempi di ricarica indicano che il Pro XL supporterà una ricarica fino a 32,67W. Mentre il 9 Pro e il Pixel 9 raggiungeranno rispettivamente i 25,20W e i 24,12W. La certificazione ha rivelato anche l’introduzione di un nuovo alimentatore da 45W a marchio Google. Il quale sarà disponibile per tutti i modelli. In più, tutti i nuovi Pixel9 sono certificati per il protocollo Thread. Ma solo il Pixel9Pro e ProXL includono la tecnologia UWB. Questi dettagli arricchiscono l’attesa per l’evento del 13 agosto. Il momento in cui il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente la nuova serie di dispositivi.