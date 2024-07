Sicurezza potenziata: iOS 17.4 complica il lavoro di Cellbrite e FBI

Sono passati diversi mesi da quando Apple ha rilasciato iOS 17.4, e a distanza di settimane iniziano a emergere le prime conseguenze significative dell’aggiornamento. Recentemente, si è scoperto che questa versione del sistema operativo ha reso gli iPhone praticamente impenetrabili, almeno per alcune tecnologie di sblocco avanzate.

Sicurezza iPhone un po’ troppo efficiente

Il caso dell’attentato a Donald Trump ha portato alla luce un problema rilevante: il software di Cellbrite, noto per la sua capacità di sbloccare smartphone, non riesce più a penetrare i dispositivi con iOS 17.4 e versioni successive. Cellbrite è un nome ben noto nel settore della sicurezza e dell’investigazione, utilizzato principalmente dalle forze dell’ordine per accedere ai dati degli smartphone bloccati. L’azienda è emersa nel 2016, quando si era vociferato che avesse assistito l’FBI nel decifrare l’iPhone del killer di San Bernardino, anche se successivamente questa affermazione era stata smentita.

Cellbrite sviluppa strumenti progettati per sfruttare le vulnerabilità di sicurezza e accedere ai dati personali memorizzati nei telefoni. Questi strumenti, venduti esclusivamente a forze dell’ordine e altre organizzazioni autorizzate, hanno avuto un ruolo cruciale nelle indagini penali.

Nel recente episodio legato all’attentato a Donald Trump, Cellbrite è riuscita a sbloccare rapidamente lo smartphone Android dell’attentatore in meno di quaranta minuti. Tuttavia, le stesse tecniche non sono state efficaci sui dispositivi con iOS 17.4, come confermato dai documenti dell’FBI. Questo aggiornamento di iOS sembra aver introdotto misure di sicurezza così avanzate da impedire l’accesso ai dati anche per i software di sblocco più sofisticati.

Una tecnologia che può intralciare indagini

Questa evoluzione tecnologica segna un significativo passo avanti nella protezione dei dati degli utenti e rappresenta una sfida considerevole per le agenzie di sicurezza che dipendono dalle capacità di Cellbrite e simili per le loro indagini. Con iPhone che diventano sempre più sicuri, la battaglia tra innovazione tecnologica e sicurezza rimane più intensa che mai.