Vodafone: le 2 offerte Silver che sfidano la nuova EVO 150 di CoopVoce

Servirebbe qualcosa di più questa volta per fare male a Vodafone e portargli via degli utenti. Questo soprattutto nel caso in cui gli utenti da volergli rubare siano quelli appena acquisiti, ai quali sono entrati grazie alle nuove offerte della linea Silver. Questa ormai è stata già vista in passato più volte, anche alla fine del 2023 quando il gestore colorato di rosso ha dato spettacolo.

L’estate del 2024 è cominciata già con i migliori propositi settimane fa, ma ora si vuole fare ancora di meglio. Le due offerte già disponibili mesi addietro, sono ancora presenti nell’organigramma di Vodafone, che però le concede solo ad alcuni utenti.

Vodafone sorprende: le Silver hanno davvero tutto e costano anche molto meno del solito

Con le due nuove soluzioni che Vodafone mette a disposizione dei suoi utenti, le persone possono avere il meglio. Basta infatti sceglierne una delle due per essere soddisfatti, in quanto entrambe garantiscono il meglio tra minuti e messaggi e giga.

Partendo dal presupposto che entrambe le offerte vantano minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS, quel che cambia è il prezzo. Nel primo caso infatti la soluzione di Vodafone costa 7,99 € al mese con 100 giga in 4G. Nel secondo caso invece si arriva a 150 giga in 4G tutti i mesi ma con 9,99 €.

Tra le grandi offerte di Vodafone dunque queste due si posizionano al meglio. Ovviamente bisogna ricordare che non tutti possono averle in quanto l’azienda ha delineato i profili delle principali antagoniste che rispondono al nome di Iliad e di tutti i gestori virtuali. Solo chi proviene da queste realtà dunque potrà sottoscrivere una delle offerte del provider.

Da ricordare inoltre che ci sono anche 50 giga in più ma bisogna sottoscrivere il servizio di ricarica automatica SmartPay. In questo modo si otterranno 50 giga supplementari da sommare con quelli delle offerte e gratis. Solo il primo mese poi costa 5 €, indipendentemente da quale delle due offerte l’utente sceglierà.