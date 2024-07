L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha finalmente reso disponibile un’altra delle sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che, come da tradizione dell’operatore, arriva ad includere una enorme quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce stupisce ancora con la nuova CoopVoce Evo 150

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce stupisce ancora e questa volta lo fa con una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. L’operatore aveva anticipato il suo arrivo qualche giorno fa, ma ora è finalmente ufficiale.

Nello specifico, come da tradizione dell’operatore, ci troviamo di fronte ad un’altra offerta estremamente conveniente e a basso costo. In particolare, l’offerta CoopVoce Evo 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 7,90 euro al mese. Le sorprese da parte di CoopVoce, però, non sono ancora finite. L’operatore ha infatti deciso di offrire gratuitamente a tutti i suoi nuovi clienti i primi due mesi dell’offerta. Per il momento, l’operatore ha deciso di proporre questa offerta fino al prossimo 7 agosto 2024. Tuttavia, non è da escludere che l’offerta possa essere prorogata in seguito. Staremo a vedere.

Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili altrettante offerte mobile super interessanti. Una di queste è l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, rimangono inclusi nel bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 sms verso tutti i numeri.