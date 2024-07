Le vendite degli iPhone 15 non stanno raggiungendo i risultati sperati. È stato infatti registrato che solo il 67% delle vendite complessive sono state attribuite ai nuovi modelli. Rispetto al 79% registrato dall’iPhone14 nello stesso periodo del 2022. Il 15 base ha ottenuto una quota del 19%. Piuttosto inferiore al 24% raggiunto dal modello base del 14. Solo il 15Pro Max ha mantenuto una quota stabile del 22%. Esattamente come in passato.

Secondo una ricerca del Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), tale situazione può essere attribuita a due fattori. Il primo riguarda le difficoltà economiche. Queste ultime infatti impediscono alle persone di acquistare un nuovo dispositivo. Il secondo è l’attesa per l’iPhone16. La cui uscita è prevista per il mese di Settembre.

Innovazione e AI: le speranze di Apple per il futuro degli iPhone

Questi dati riflettono una tendenza preoccupante per Apple. L’azienda si sta infatti trovando a dover fare i conti con un calo rilevante delle vendite. Molti consumatori sembrano infatti preferire i modelli precedenti. Nonostante l’attrazione verso i nuovi iPhone15.

Di fronte a questi risultati deludenti, il colosso di Cupertino si prepara a lanciare l’iPhone16. Sul quale pone tutte le sue aspettative. In quanto punta fortemente sull’integrazione di nuove tecnologie basate sull’IA. La società, in questo modo, spera che tali innovazioni possano attirare nuovamente l’interesse dei consumatori. Così da far aumentare, di conseguenza, gli incassi. L’ obiettivo è infatti quello di provare a vendere 10 milioni di unità in più rispetto all’iPhone15. Una strategia che evidenzia la necessità di Apple di adattarsi rapidamente alle mutevoli dinamiche di mercato. Ma soprattutto di rispondere alle esigenze dei consumatori che cercano funzionalità sempre più innovative nei loro dispositivi. La sfida per il marchio dunque sarà non solo quella di introdurre nuove funzioni, ma anche di saperle comunicare efficacemente ai potenziali acquirenti. In questo contesto, l’azienda spera che l’intelligenza artificiale possa rappresentare una svolta significativa. Offrendo agli utenti esperienze personalizzate e innovative che i modelli precedenti non possono offrire.