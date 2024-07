Sony ha presentato ufficialmente la seconda iterazione della sua celebre fotocamera mirrorless. Stiamo parlando della ZV-E10 II. Quest’ ultima è stata progettata specificamente per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti digitali. In particolare dei vlogger. Tale aggiornamento arriva a tre anni di distanza dal debutto del modello originale. Esso mantiene le caratteristiche distintive che hanno reso popolare il suo predecessore. Ma introduce interessanti innovazioni sul lato hardware e software.

Caratteristiche e specifiche tecniche della Sony ZV-E10 II

La ZV-E10 II è equipaggiata con un sensore CMOS Exmor R da 26 megapixel. Al quale è abbinato al potente processore d’immagine BIONZ XR. Questa combinazione offre prestazioni eccellenti in termini di qualità dell’immagine e gestione dei dati. Permettendo ai creatori di catturare dettagli nitidi e colori vibranti. Tra le nuove funzionalità spicca l’impostazione Cinematic Vlog. Essa è stata progettata per ottimizzare automaticamente il formato video, il frame rate e la velocità di transizione dell’autofocus. Così da migliorare l’esperienza di registrazione e di editing per i vlogger più esigenti. In più, l’interfaccia utente è stata completamente ridisegnata in formato verticale. Cosa che rende più intuitiva la navigazione tra le impostazioni e le funzionalità della fotocamera.

La Sony ZV-E10 II offre anche miglioramenti rilevanti dal punto di vista della connettività e dell’ usabilità per il live streaming e il trasferimento dei dati. La batteria ad alta capacità consente fino a 195 minuti di registrazione video continua o 610 scatti. Garantendo una lunga durata durante le sessioni di ripresa. Il display TFT touch da 3 pollici con angolazione regolabile facilita la composizione e la visualizzazione dei contenuti.

Prezzi e disponibilità

Questo nuovo prodotto targato Sony sarà disponibile sul mercato a partire dalla fine di luglio 2024. Il costo della fotocamera sarà di 1.100€ per il solo corpo. Mentre di 1.200€ in combinazione con l’obiettivo 16-50mm. Per coloro che invece cercano un’opzione più economica, la prima generazione della ZV-E10 resta una valida alternativa sul mercato.