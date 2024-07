UnoMobile, il noto operatore telefonico, ha introdotto di recente una nuova promozione dedicata ai suoi clienti. Stiamo parlando dell’offerta “Extra 200 Minuti”. Questa nuova proposta è progettata per rispondere alle esigenze di chi desidera ampliare il proprio piano tariffario. Ciò attraverso un pacchetto aggiuntivo di chiamate verso tutti i numeri nazionali. Con un costo di soli 3€ al mese, i clienti possono ottenere 200 minuti extra. Garantendo così una maggiore flessibilità nelle comunicazioni quotidiane. L’attivazione della promo è semplice ed immediata; è sufficiente digitare la combinazione *11*300*1# e inviare il comando. Il costo sarà automaticamente detratto dal credito residuo e la promozione sarà valida per 30 giorni solari. Al termine di questo periodo, l’opzione verrà automaticamente rinnovata al prezzo di 3 euro. Così da garantire la sua continuità senza la necessità di ulteriori azioni. A meno che il credito disponibile non sia insufficiente per il rinnovo.

UnoMobile: gestione e controllo dell’offerta, monitoraggio e facile disattivazione

Per favorire una gestione ottimale della suddetta promozione, 1Mobile offre diverse opzioni per monitorare il proprio utilizzo. Per controllare i minuti residui è infatti possibile digitare *104# sul telefono. In alternativa, potrete chiamare il servizio clienti al numero 401001, oppure al +39 346 44 41001 se utilizzate un altro operatore o chiamate dall’estero. Per verificare la data di scadenza dell’offerta, è possibile utilizzare la stringa *103#. Se si desidera invece disattivare l’opzione, basta digitare *11*300*0# oppure contattare il servizio assistenza. È importante notare che, in caso di disattivazione, i minuti rimanenti saranno utilizzabili fino ai 30 giorni di validità. La soluzione Extra 200 Minuti è compatibile con tutte le promozioni di UnoMobile e si applica esclusivamente alle chiamate effettuate all’interno dell’Italia. In più, i minuti non utilizzati nel mese corrente non verranno trasferiti a quello successivo. Ecco perché è essenziale un utilizzo efficiente del proprio pacchetto.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, tuttavia se in stile interessato ad altre proposte che l’operatore mette a vostra disposizione, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete una vasta tipologia di opzione attivabili, non vi resta dunque che selezionare quella che soddisfa maggiormente le vostre necessità.