UnoMobile presenta una nuova opzione per i suoi clienti desiderosi di espandere la loro esperienza di navigazione online. Con l’opzione Extra 5 Giga, gli utenti possono aggiungere 5Gb al proprio piano dati con una semplice procedura di attivazione. Basta digitare *5050*3# sul proprio dispositivo mobile o selezionare l’opzione corrispondente nell’app 1Mobile. Il costo è di soli 5€ per ogni attivazione. In più potrete godere della flessibilità di poter aggiungere Giga extra più volte nel corso del mese.

UnoMobile: condizioni e compatibilità della promozione

Questa interessante soluzione è pensata per chi desidera avere sempre a disposizione risorse aggiuntive per la navigazione su Internet. Senza dunque preoccuparsi di esaurire rapidamente il proprio traffico dati. I 5Gb aggiuntivi sono validi fino alla scadenza della promo principale del cliente e decadono al momento del rinnovo. UnoMobile offre però la libertà di decidere ogni mese se e quanti Giga extra attivare. Così da permettere ai suoi clienti di adattare l’opzione alle proprie necessità di connessione. Per controllare il traffico residuo, è sufficiente digitare *104# sul telefono. Mentre per verificare la scadenza dell’opzione Extra5Giga, è necessario digitare *103#.

L’opzione Extra 5 Giga è compatibile con tutte le offerte 1Mobile. Ciò significa che ogni utente potrà beneficiare dell’ampliamento del proprio piano dati indipendentemente dalla promozione attiva. È importante notare che il traffico dati non utilizzato nel mese corrente non è cumulabile con quello del mese successivo. Ciò incentiva quindi le persone ad utilizzare pienamente i GB aggiuntivi durante il periodo di validità.

L’offerta dell’opzione Extra 5 Giga è valida fino al 31 luglio 2024. L’ operatore con questa soluzione dimostra così il suo impegno verso la trasparenza tariffaria e la qualità dei servizi di rete mobile. Arriva dunque a confermarsi come una scelta affidabile per coloro che sono alla ricerca di soluzioni flessibili e convenienti. Per ulteriori informazioni sulla promozione o per attivare l’opzione Extra 5Giga, i clienti possono contattare UnoMobile tramite i canali dedicati o visitare il sito ufficiale del gestore.