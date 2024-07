Il prezzo di Samsung Galaxy S24 sta letteralmente crollando, uno dei migliori smartphone in circolazione può essere acquistato dagli utenti ad un prezzo sempre più basso e conveniente, così da avere la certezza di potersi assicurare le sue prestazioni, senza dover investire cifre particolarmente elevate.

Il risparmio non parte dalle specifiche tecniche, infatti il prodotto presenta un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, che viene supportato con una risoluzione massima FullHD+, oltre a tecnologia Super AMOLED dal refresh rate elevato, pari a 120Hz. Il processore è il Samsung Exynos 2400, con anche la GPU Xclipse 940, per finire con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy S24: che occasioni speciali su Amazon

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy S24 risulta essere decisamente ridotta rispetto al passato, proprio in questi giorni gli utenti possono approfittare di una delle migliori occasioni di sempre, avendo a disposizione l’acquisto del top di gamma dell’azienda sudocoreana, ad un prezzo conveniente. Dovete ricordare che il listino era di 929 euro, ma con la promozione corrente, la spesa è stata ridotta del 19%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 749 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo premendo qui.

Le dimensioni sono molto più ridotte di quanto avremmo pensato, considerando gli standard del momento, andando a raggiungere per la precisione 147 x 70 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 167 grammi.

Molto interessante è il comparto fotografico, composto per la precisione da 3 sensori nella parte posteriore: 50 megapixel di principale, seguito poi a ruota da un secondario da 12 megapixel ed un terzo da 10 megapixel per gli effetti bokeh e le macro. Gli scatti sono realizzati al massimo a 8165 x 6124 pixel, così da riuscire a raggiungere una qualità comunque sopraffina.