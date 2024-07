La nuova Fiat Multipla: conto alla rovescia per il 2025

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sta per tornare. Chi? Semmai cosa! Parliamo dell’attesissima presentazione della nuova Fiat Multipla. Ebbene, come annunciato dal CEO del brand, Olivier Francois, il 2025 sarà l’anno in cui verrà svelata l’erede della storica vettura che ha lasciato un segno indelebile negli anni ’90. L’auto è stata amata da chi l’ha avuta per i 6 posti a sedere (anche se con un bagagliaio minuscolo) e criticata in egual misura tra le tante cose per il suo aspetto insolito.

Il nuovo modello nascerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa che potrebbe vedere la nascita della prossima Jeep, e condividerà il telaio della Fiat Panda. Le dimensioni però saranno differenti. La nuova Multipla Fiat sarà disponibile in una versione a 7 posti e avrà proporzioni simili alla C3 Aircross ed alla Opel Frontera.

Novità per la Fiat Multipla del 2025

Un elemento distintivo del nuovo design della Multipla sarà come prima cosa la colorazione disponibile. In particolare, la versione premium potrebbe presentare un cofano in colorazione nera laccata. Altri dettagli estetici unici includeranno variazioni nella zona del quarto montante, donando a chi la sceglierà un nuovo livello di personalizzazione. Diciamo che l’auto si è sempre distinta per il suo stile e continuerà a farlo spiccando tra tutte le altre vetture su strada.

La lunghezza prevista arriva fino a 4,4 metri, il che rende la nuova Fiat Multipla un C-SUV di tutto rispetto. La vettura sarà disponibile sia in versione sia ibrida che elettrica, mostrando l’interesse Fiat verso la transizione. Nella versione elettrica, l’ingombro della batteria limiterà la disposizione a 7 posti però sarà su tre file. All’interno, la nuova Multipla presenterà tecnologie avanzate di nuovissima generazione, simili a quelle che abbiamo visto sulla Fiat Grande Panda.

La presentazione ufficiale della nuova Fiat Multipla è attesa come detto entro la fine del 2025. L’attesa è ancora parecchia ma l’hype degli appassionati di questa icona rinnovata cresce sempre di più. Non ci resta che restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparateci ad accogliere la nuova versione di un auto che nel bene e nel male ha fatto la storia.