La Fiat Panda, probabilmente tra le auto preferite dagli Italiane, e di recente è stato svelato il nuovo modello della casa Fiat, Grande Panda 2024. In questo articolo andremo a considerare un pò quello che è il valore della mitica city car italiana, snocciolando un pò di numeri.

La Fiat Panda, tra le auto meno svalutate in Italia.

L’indagine realizzata da Carvago ci ha permesso di capire un pò l’andamento della vettura in questione. Infatti notiamo dall’indagine quali auto in vendita sul mercato italiano sono capaci di svalutarsi di meno rispetto alle altre, di conseguenza il cliente ne trae profitto. Di solito una nuova auto perde circa il 15% del proprio valore nel primo anno di utilizzo. Se oggi compro una macchina da 10000 euro nel 2025 il suo valore sarà circa 8500. Poi per ogni anno perderà circa il 10%. Di media dopo 5 anni un’auto perde la metà del valore, mentre dopo 10 anni la svalutazione sarà di circa il 70-80%, comunque le percentuali possono variare in base alla condizione e al chilometraggio dell’auto. Carvago ha scoperto quindi quali sono le auto che si svalutano maggiormente. La Land Rover Range Rover è al momento la vettura con maggiore svalutazione, il 58,97%. Quest’ultima è un noto modello, ma evidentemente perde molto del suo valore. Si può quindi trovare un’auto di questo calibro a metà del prezzo.

Le vetture invece che perdono meno valore sono le city car e quest’ultime perdono in media dal 3 all’8% nel primo anno. Va segnalato comunque il caso della Fiat Panda, dove il costo del nuovo modello è di circa 15 mila euro, e si è deprezzata del 3% su base annua. Questo dato può portare al completamento della spiegazione di questo caso che riguarda un modello introdotto nel 1980, ben 44 anni fa. La scarsa valutazione si deve anche al fatto che sono sempre meno i modelli piccoli a combustione interna sul mercato, e tra questi c’è la Panda.