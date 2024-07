Non c’è più alcun dubbio: il Google Pixel 9 Pro Fold esiste. A rivelare la sua esistenza è la stessa azienda di Mountain View che, al fine di placare l’emergere di ulteriori indiscrezioni, lancia un video promozionale nel quale mostra per alcuni istanti il suo nuovo smartphone pieghevole.

L’azienda avrebbe deciso di condividere dei primi video ufficiali tramite i quali svela i dispositivi in arrivo, pur mancando ancora qualche settimana prima di poter assistere al lancio ufficiale previsto per il 13 agosto.

Google Pixel 9 Pro Fold: alcune anticipazioni sul pieghevole

Tutti i video condivisi da Google mirano a esaltare le nuove funzionalità AI, che saranno disponibili gratuitamente per il primo anno per tutti gli utenti che procederanno con l’acquisto di uno dei nuovi top di gamma.

Gemini e le sue potenzialità non è comunque l’unico aspetto tramite il quale Google mira a suscitare la curiosità degli utenti. Le poche ma sufficienti immagini del Google Pixel 9 Pro Fold permettono di affermare che si tratterà di un dispositivo alquanto interessante, che potrebbe sferrare un duro colpo a Samsung e al suo Galaxy Z Fold 6.

Caratteristica che ha fino ad ora alimentato maggiori curiosità è il comparto fotografico. L’azienda avrebbe fatto ricorso a una soluzione del tutto originale ma pur sempre legata alla famiglia Pixel così da rendere distinguibile il suo pieghevole di seconda generazione. È possibile notare, infatti, la presenza di un modulo sopraelevato rispetto alla scocca posteriore del dispositivo con sensori disposti su due livelli a forma di pillola che richiamano il modulo presente sul Pixel 9 Pro. Il meccanismo a cerniera e i display dovrebbero essere poi le componenti che accoglieranno gli aggiornamenti più rilevanti.

Google ha già fornito la lista di paesi nei quali sarà possibile acquistare il dispositivo e tra questi sembrerebbe non esserci l’Italia. Non sappiamo se in futuro l’azienda deciderà di commercializzare lo smartphone anche nel nostro Paese, l’unica notizia attualmente emersa dalle indiscrezioni fa riferimento al costo, che potrebbe subire un aumento non indifferente.