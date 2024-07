Abbiamo avuto modo di testare sulla nostra auto due moduli. Il primo è l’ItalianBox, un modulo aggiuntivo che serve ad aumentare sia i cavalli dell’auto che la potenza della coppia. Il secondo è l’Italiansprint, un modulo pedale che riduce i ritardi dell’acceleratore e aggiunge il cruise control alle auto che ne sono sprovviste. A produrli è l’azienda The Italian Box, azienda che tra ricerca e sviluppo è stata in grado di elaborare prodotti in grado di arrivare al top della gamma nel mondo del tuning dei motori.

Partendo prima dal modulo aggiuntivo ItalianBox e terminando con il modulo pedale ItalianSprint, faremo una panoramica in base anche alla nostra esperienza.

ItalianBox, il modulo aggiuntivo che ha fatto diventare la nostra auto più “divertente”

In termini di potenza e prestazioni, l’incremento garantito dall’azienda arriva fino al 50%, considerando i cavalli e anche la coppia del motore. Le accelerazioni diventano dunque più rapide con la velocità massima che potenzialmente può aumentare anche di 20 km/h. Il tutto risulta possibile grazie ad una combustione più efficiente che consente al motore di rispondere più decisamente soprattutto quando è in fase di ripresa.

Notevole anche un altro aspetto, ovvero quello legato all’efficienza e al consumo del carburante. Il modulo ItalianBox consente infatti a chi lo installa di risparmiare fino al 25% in più sul carburante, riducendo i consumi e riducendo anche le emissioni di CO2. La missione dell’azienda è quindi quella di migliorare le prestazioni dell’auto abbassandone i consumi ma anche salvaguardando l’ambiente. Meno inquinamento e più risparmio economico: ci è sembrato davvero un ottimo compromesso.

Sono 5 le modalità di guida che questa centralina offre a chi la installa a bordo del suo veicolo. La prima è la modalità ECO, che abbassa la potenza del motore e riduce ovviamente anche il consumo in maniera ulteriore. La seconda modalità è Sport e offre più brio, mentre la terza e la quarta sono Race e Race Plus per spingere al massimo l’auto sfruttando tutte le caratteristiche di ItalianBox. L’ultima è la modalità Custom, utile per personalizzare i parametri in base alle proprie esigenze e volontà.

L’applicazione ufficiale per gestire le mappe e personalizzare i parametri

L’app ItalianBox mostra nella prima schermata la pressione del rail e tutti i dati in merito all’incremento dato dalla centralina. Nella seconda schermata c’è la gestione delle mappe appena citate nel paragrafo precedente. Dal terzo menu si possono regolare tutti i parametri del combustibile per trovare la combustione perfetta.

Nell’ultima sezione disponibile nella schermata dell’applicazione ufficiale, si possono trovare altre voci. Tra queste c’è la possibilità di attivare e disattivare il modulo aggiuntivo, di attivare i comandi vocali ma anche di cambiare i temi ed effettuare un Recette ai dati di fabbrica. Tornando ai comandi vocali, come si vede nel video, ad esempio possiamo dire al nostro smartphone di impostare le varie modalità di guida diverse.

Installazione, innovazione e supporto

L’installazione di questo modulo aggiuntivo è davvero semplicissima. Niente paura: non c’è bisogno di avere delle competenze tecniche particolari. The Italian Box ha pensato infatti di renderla accessibile a chiunque. I connettori originali consentono un montaggio sicuro e conforme agli standard automobilistici. Il processo è inoltre molto rapido: in genere per l’installazione non ci vogliono più di 10-15 minuti.

Innanzitutto serve rimuovere il carterino che copre il motore per poi rimuovere il coperchio dove è alloggiato il filtro dell’aria. Per il collegamento, va staccato lo spinotto del sensore di pressione del commonrail e lo spinotto del Tmap sul collettore di aspirazione perché il modulo prenderà i due segnali interponendosi con la centralina motore per poter rielaborare i dati ed avere l’effetto migliorativo.

La tecnologia che si pone alla base del modulo aggiuntivo ItalianBox parte da un cuore pulsante che è rappresentato da un microprocessore. Questo, avanzato e in grado di ottimizzare la nebulizzazione del carburante, migliora anche la combustione e di conseguenza riduce le particelle rimaste incombuste. In questo modo è naturale l’aumento di potenza ma anche il miglioramento dell’elasticità del motore. Da qui ne deriva anche un utilizzo più efficiente dei rapporti del cambio.

Straordinaria la disponibilità di assistenza tecnica qualificata: questo è infatti un vero punto a favore dell’azienda e del cliente che sceglie ItalianBox. Chi installa sulla sua auto un modulo del genere, può infatti contattare facilmente il supporto per qualsiasi dubbio o problema. Con questo modus operandi l’azienda garantisce tranquillità durante l’uso del prodotto.

Non c’è nessun problema nel riutilizzare il modulo aggiuntivo su un nuovo veicolo, tutto ciò che bisogna fare sarà riprogrammare la centralina. In questo modo non importerà se cambierete auto o meno: il vostro acquisto sarà una sorta di investimento duraturo nel tempo e all’insegna della grande flessibilità e versatilità.

ItalianSprint, il modulo pedale che rende l’acceleratore più reattivo eliminando i tempi morti

ItalianSprint è il secondo modulo di cui parliamo oggi. Questo è un accessorio che si collega direttamente al pedale dell’acceleratore e serve quando si vogliono eliminare i ritardi nell’accelerazione. Questo rende l’acceleratore molto più reattivo.

Le modalità, l’installazione e l’app

Se l’auto non ha il cruise control, potrà averlo con ItalianSprint. Il modulo è ottimo anche per prevenire i furti in quanto consente di bloccare l’uso dell’acceleratore. È disponibile anche la modalità parcheggiatore, con il pedale che diventa molto meno reattivo, cosa molto utile in fase di manovra.

L’installazione avviene staccando il cavo del pedale dell’acceleratore, interponendo dunque il dispositivo collegando i connettori con quello del pedale. Una volta fatto ciò, sarà necessario da avere un’occhiata all’applicazione ufficiale.

1 su 3

Quest’ultima è davvero ben fatta, proprio come quella del modulo ItalianBox. Dalla pagina principale si vede la pressione e l’incremento della potenza, mentre dal secondo menu si possono scegliere le varie mappe che sono ECO, City, Race e Custom. Nel terzo menu ecco le impostazioni dove si può attivare il controllo vocale e quelle utili per la calibrazione del dispositivo sulla vettura.

La prova su strada con la nostra auto in compagnia di una campionessa di rally

Grazie all’intervento della campionessa pluripremiata di rally, Silvia Franchini, abbiamo potuto testare al meglio il modulo ItalianBox. Passando tra le varie modalità, come si vede nella videorecensione, abbiamo notato la differenza illustrata: la modalità ECO ha dato un’accelerazione molto più graduale, mentre usando Race e Race Plus la scena è totalmente cambiata. La reattività è stata nettamente maggiore: il motore ha beneficiato di molto più brio rispetto alla modalità ECO.

Anche con la partenza da fermi, è stata chiara la differenza usando le varie modalità. Si nota infatti, usando le mappe più sportive, una grinta maggiore da parte della vettura, pur essendo questa una diesel.

Insieme al modulo aggiuntivo per il motore, è stato installato anche il modulo pedale ItalianSprint, facendo notare che entrambi dunque riescono a lavorare alla grande anche essendo installati in simultanea.

Usando questo modulo pedale, dedicato all’acceleratore, è davvero notevole la differenza: Silvia ha provato l’auto con ItalianSprint disattivato e poi attivato, usando la modalità Race. Si nota chiaramente la risposta dell’acceleratore molto più pronta, con una totale eliminazione dei tempi morti e con una gran ripresa.

Prezzo e disponibilità

Il modulo aggiuntivo ItalianBox ha un valore di 599 € ma attualmente è disponibile a 297 € sul sito ufficiale. L’ItalianSprint ha un valore di circa 500 € ma è in sconto a 247 € in genere, ma adesso lo sconto è ulteriore: costa solo 147 €. Si possono effettuare in questo caso anche 3 rate da 49 €. Utilizzando il codice sconto tecnoandroid si otterranno i seguenti optional del valore di 300 euro in regalo:

1 riprogrammazione gratuita (97 euro);

comandi vocali gratuiti (valore 47€);

⁠10 anni di garanzia invece di due (valore 97€);

la spedizione assicurata espressa (valore 19€);

le skin grafiche della app (valore 47 euro).

Sul sito ufficiale è possibile trovare la centralina aggiuntiva che fa al caso proprio inserendo marca e modello della propria auto.

Conclusioni

Partendo dalle applicazioni relative ad entrambi i moduli, c’è davvero poco da dire: sono perfette sia in termini di utilizzo che in termini estetici. La realizzazione minuziosa ne consente l’uso in maniera davvero semplice, senza fraintendimenti. Sono davvero ben fatte.

Venendo ai moduli, questi sono entrambi plug&play: appena installati, subito funzionano e si collegano alle app con cui comunicano all’istante. I pro sono dunque davvero tanti, con le prestazioni dell’auto su cui li installate che migliorano nettamente e anche in termini di prezzi. Basti pensare che per effettuare una mappatura alla centralina motore di una vettura, occorrono all’incirca 1000 € se il tutto viene fatto con un team di professionisti.

L’acquisto di questi due moduli aggiuntivi dunque è consigliato per chi vuole concedersi un po’ di divertimento in più ma, come sempre, state attenti, tenete gli occhi aperti e restate nei limiti di velocità.