JR West ha annunciato un approccio innovativo per la manutenzione delle sue infrastrutture ferroviarie, adottando una soluzione tipicamente giapponese: robot umanoidi avanzati. A partire da questo mese, l’azienda inizierà a impiegare enormi robot in stile Mecha per eseguire una serie di compiti manutentivi cruciali.

I robot umanoidi che lavorano per l’uomo

Questi imponenti robot sono progettati per eseguire lavori come la pittura delle strutture di supporto aeree e la rimozione dei rami che bloccano i binari. Con la capacità di sollevare oggetti fino a 40 chilogrammi e di raggiungere altezze di 12 metri, i robot sono equipaggiati con braccia agili che possono montare vari attrezzi per affrontare diversi tipi di interventi. La loro versatilità e potenza li rendono ideali per compiti che, tradizionalmente, richiedono notevole forza e precisione.

I robot sono controllati da operatori umani situati in un camion di accompagnamento. Questi professionisti utilizzano joystick e visori VR per manovrare i robot tramite una telecamera montata sulla testa dei macchinari. Un video dimostrativo ha mostrato uno di questi robot mentre utilizza una sega circolare per abbattere alberi alti, il tutto mentre garantisce la sicurezza degli operatori, un aspetto fondamentale considerata la complessità e il potenziale rischio dei compiti.

L’innovazione di JR West è stata realizzata grazie alla collaborazione con Jinki Ittai, una società di robotica, e Nippon Signal, una compagnia tecnologica. L’implementazione di questa tecnologia mira a migliorare la sicurezza dei dipendenti e a ridurre il rischio di incidenti sul lavoro, un problema particolarmente rilevante in un contesto di crescente carenza di manodopera.

Il Giappone e il problema del calo demografico

Il Giappone, con circa il 29% della sua popolazione sopra i 65 anni, affronta gravi sfide economiche legate alla diminuzione della forza lavoro. In risposta a questa crisi demografica, l’uso di tecnologie avanzate come i robot umanoidi rappresenta una soluzione strategica per mantenere l’efficienza operativa e garantire al contempo un ambiente di lavoro più sicuro. Con questa mossa, JR West non solo affronta le sfide immediate della manutenzione ferroviaria, ma stabilisce anche un precedente per l’uso innovativo della robotica nel settore dei trasporti.