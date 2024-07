Sono emerse recenti informazioni riguardo il personale giornalistico di DAZN. A tal proposito, la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) ha infatti denunciato un esubero di 14 giornalisti sui 32 attualmente in organico presso l’azienda di streaming.

La notizia è emersa da un comunicato pubblicato il 17 luglio 2024 dalla FNSI. Ovvero il sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani. Secondo il comunicato, in concomitanza con il lancio del nuovo ciclo di diritti televisivi della Serie A, DAZN avrebbe deciso di proseguire con l’iniziativa di ridurre il numero dei suoi giornalisti.

DAZN agisce riguardo l’esubero dei giornalisti?

Tale decisione arriva in un momento di grandi cambiamenti per la piattaforma. Dunque, sta suscitando non poche preoccupazioni. La FNSI e l’Associazione Lombarda dei Giornalisti (ALG), in una nota congiunta, hanno espresso forti dubbi. Quest’ultimi riguardano la capacità di DAZN di mantenere gli standard qualitativi dell’offerta televisiva con un organico così ridotto. Nella nota congiunta viene fatto riferimento all’acquisto di un nuovo ciclo di diritti TV da parte dell’azienda. Considerando il nuovo impegno per la stagione 2024/2025 ci si chiede come sia possibile garantire e migliorare gli standard dell’offerta rinunciando alla metà dei giornalisti dipendenti.

La questione degli esuberi non riguarda solo il numero dei giornalisti. Solleva anche interrogativi sul futuro della qualità delle trasmissioni sportive di DAZN. Ridurre il personale giornalistico potrebbe compromettere la capacità della piattaforma di fornire approfondimenti, commenti e copertura delle partite. Nello specifico potrebbe non essere possibile farlo con lo stesso livello di dettaglio e professionalità di prima.

La situazione delineatasi si inserisce in un contesto più ampio di incertezze. Quest’ultime coinvolgono l’intero settore del giornalismo sportivo. Qui la concorrenza tra piattaforme streaming e reti televisive tradizionali è sempre più serrata. In quest’ottica la riduzione del personale potrebbe essere vista come una misura di contenimento dei costi. Quest’ultima derivata dalle recenti pressioni economiche. Allo stesso tempo rischia di avere ripercussioni negative sull’immagine e sulla reputazione di DAZN tra gli appassionati e non solo.