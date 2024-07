CoopVoce: la EVO 150 torna e costa 7,90 € al mese per sempre

A cercare di contrastare al meglio tutti gli altri gestori ci sta pensando un provider virtuale in particolare, ovvero CoopVoce. L’azienda famosissima in tutta Italia è diventata una di quelle di riferimento quando si vuole cambiare gestore in quanto ha sempre prezzi vantaggiosi. Il merito anche in questo caso, come per tanti altri provider, è attribuibile ai tanti contenuti presenti nelle offerte ma soprattutto alla durata perpetua dei costi mensili.

CoopVoce sta provando in ogni modo a portare via utenti a Iliad e a tutti gli altri gestori famosi, peraltro con ottimi risultati. L’azienda infatti ha messo in cascina tanto legno per l’inverno, portando avanti una campagna estiva da paura. Sono state tantissime le persone a lasciarsi sedurre dalle offerte disponibili, le quali si alternano tra due gamme in in parti particolari, ovvero la EVO e la EXTRA. Oggi quella che accoglie una nuova proposta è la ga EVO, con il grande ritorno della celebre EVO 150.

CoopVoce: tra le migliori offerte del panorama telefonico mobile torna la EVO 150

Era importante per un gestore virtuale forte e soprattutto ben voluto dagli utenti come CoopVoce fare del suo meglio anche a luglio. L’estate del gestore è entrata nel vivo alla grande con offerte clamorose che si stanno succedendo l’una all’altra. Adesso è il momento di una soluzione in particolare che torna dopo un periodo di letargo per portare dalla parte del provider virtuale tanti nuovi utenti.

CoopVoce riaccoglie sul suo sito ufficiale la famosissima EVO 150. Innanzitutto si può partire col dire che questa offerta è disponibile fino al 7 agosto prossimo e chi la sottoscrive entro quel periodo può avere i primi due mesi gratis.

Venendo ai contenuti, non manca veramente niente in quanto ci sono fin dall’inizio minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. I giga sono 150 in 4G e il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre.