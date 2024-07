Motorola Moto G24 è lo smartphone che tutti gli appassionati di tecnologia, ma non disposti a spendere cifre eccessive per i prodotti di questo tipo, stanno cercando, proprio per la sua grande capacità di offrire il massimo, con il minimo sforzo.

Il prodotto ha un display da 6,56 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione HD+ ed un refresh rate di ben 90Hz, il che va a limitare i difetti che il pannello LCD porta con sé, mettendo sul piatto una grande fluidità generale. Il processore octa-core riesce a sopperire a qualche piccola mancanza qua e là, anche grazie ad una configurazione di base più che sufficiente, essendo comunque composta da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi i codici sconto Amazon completamente gratis in esclusiva.

Motorola Moto G24: occhio all’ottimo sconto Amazon

Il Motorola Moto G24 è tutt’altro che costoso, questo va sottolineato ed ammesso, infatti il prodotto in questione può essere acquistato, grazie alla promozione corrente, ad una cifra decisamente confortevole, se pensate che la spesa da sostenere equivale a soli 107 euro, contro i 139 euro previsti originariamente di listino. Il modello è distribuito no brand con alle spalle una comodissima garanzia legale della durata di 2 anni. Premete subito questo link per acquistarlo.

La batteria è un componente fondamentale per questa tipologia di prodotto, come accade nella maggior parte dei casi per gli smartphone di fascia bassa, essendo comunque da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida e la possibilità di continuare ad utilizzare il device per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Il sistema operativo Android 14, con certificazione IP52 per la resistenza agli schizzi d’acqua, oltre a connettività NFC di ultima generazione, fanno assolutamente il resto. Per i dettagli del prodotto, collegatevi il prima possibile al link inserito poco sopra.