CoopVoce: oggi scade l'offerta da 4,90 EURO al mese per sempre

La sfida tra i tanti gestori mobili riguarda anche CoopVoce, un gestore che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Chi conosce questa azienda sa benissimo l’altissimo grado di incidenza nel mondo della telefonia mobile, soprattutto grazie alle sue offerte piene di vantaggi e con prezzi molto bassi. Fin da quando è arrivata in Italia, CoopVoce ha dato sempre grande importanza ai suoi utenti, concedendo loro delle offerte che non scadono mai nel tempo. Effettivamente i prezzi sono sempre rimasti uguali senza cambiare come promesso.

L’ennesima dimostrazione di tutto questo sta proprio nelle due soluzioni disponibili sul sito ufficiale che possono essere scelte da tutti. Contrariamente a quanto gli altri gestori, Iliad consente a chiunque la scelta di queste proposte mobili, senza valutare il gestore di provenienza.

CoopVoce: le offerte migliori sono ancora presenti sul sito, eccole qui

Aveva fatto molto rumore e inizialmente la nuova offerta che CoopVoce ha cominciato a promuovere da diverse settimane. La nuova EVO 10 è balzata subito agli onori della cronaca nel mondo delle offerte mobili per via del suo prezzo: solo 4,90 € al mese. I contenuti al suo interno non sono tanti, in quanto l’offerta è stata pensata per soddisfare coloro che non hanno troppe pretese. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti con 1000 messaggi e 10 giga in 4G ogni mese.

La seconda offerta costa 9,90 € al mese per sempre ed è molto più corposa. La EVO 200 è infatti una soluzione molto interessante che può piacere agli utenti. Al suo interno oltre ai minuti senza limiti e a 1000 messaggi verso tutti, ci sono anche 200 giga per navigare in Internet. Il prezzo mensile è dunque ottimo, soprattutto per chi proprio non riesce a rinunciare a nulla. Ricordiamo inoltre che queste offerte sono disponibili per chiunque e che non c’è bisogno di avere un determinato gestore di provenienza.