Anche a luglio, gli utenti interessati potranno attivare tante offerte di rete mobile davvero eccezionali dell’operatore telefonico italiano WindTre. In particolare, l’operatore sta proponendo tante offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Questa volta, gli utenti avranno a disposizione pochi altri giorni per poter attivare queste offerte. L’operatore ha infatti aggiornato la data di scadenza. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO, tante offerte di rete mobile attivabili per pochi altri giorni

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato la data di scadenza di alcune delle sue offerte di rete mobile della gamma WindTre. In particolare, ora gli utenti avranno a disposizione fino al 22 luglio 2024 per poter attivare una di queste offerte. Tra queste, ci sono alcune promo davvero super e che arrivano ad includere tanti giga per navigare.

Una di queste offerte è ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Gli utenti potranno sfruttarli per navigare sia con connettività 4G sia per navigare con connettività 5G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri.

Il costo da sostenere per questa offerta sarà pari a 8,99 euro al mese. Si tratta di un’offerta mobile rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici TIM, Vodafone, ho. Mobile, Kena, Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e Lyca Mobile. Per chi invece richiederà la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico, sarà disponibile all’attivazione l’offerta gemella denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. In questo caso, però, il costo sarà pari a 9,99 euro al mese.

Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore per non perdere nessuna offerta.