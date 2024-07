WhatsApp: le tre funzionalità che tutti vorrebbero sono ora disponibili in segreto

Gli ultimi anni sono stati utili per WhatsApp a fare il pieno di idee e possibilità. La nota applicazione di messaggistica istantanea è diventata famosa nel tempo proprio per la sua grande versatilità e per il suo saper essere per tutti. Gli sviluppatori hanno lavorato tanto dietro WhatsApp, fino a portarla ad essere un’applicazione piena di possibilità, non solo di messaggi.

Oltre alla funzione che tutti conoscono infatti oggi si possono fare chiamate, videochiamate e molto altro ancora. Sono state introdotte anche delle soluzioni molto utili per chi ama avere la sua privacy, ed è proprio per questo che gli utenti cercano dei modi per riuscire a bypassarle. Tutti ricordano il periodo dello spionaggio, quando le persone potevano usare delle applicazioni di terze parti per ficcare il naso negli affari altrui. Ad oggi tutto questo fortunatamente non è più possibile in quanto WhatsApp ha debellato il fenomeno. Ci sarebbero però delle altre applicazioni di terze parti che potrebbero piacere agli utenti, anche perché sono gratuite.

WhatsApp: sono queste le applicazioni di terze parti che dovete assolutamente avere con voi

Secondo quanto riportato sono moltissime le persone che si stanno affidando ad applicazioni di terze parti come ad esempio Whats Tracker. Questa famosissima piattaforma è in grado di spiare i movimenti di ogni utente all’interno di WhatsApp, intesi come ogni entrata e ogni uscita. Ogni volta che un utente entra o esce dall’applicazione di messaggistica, chi utilizza Whats Tracker potrà recedere una notifica istantanea che glielo segnalerà.

L’altra app famosa si chiama Unseen e consente di intercettare i messaggi che arrivano su WhatsApp per farli leggere al di fuori alle persone. È così che si può evitare di aggiornare il proprio ultimo accesso ma anche di comparire online.

L’ultima applicazione serve per recuperare i messaggi illuminati di proposito dalle chat e si chiama WAMR. E funzionale solo se installata prima che i messaggi vengano eliminati.