TIM ha trovato le offerte per battere Iliad: ecco fino a 300 GB in 5G

I gestori mobili in Italia hanno dalla loro parte tantissimi contenuti che possono elargire al pubblico. Sono questi gli aspetti che stanno piacendo particolarmente, siccome cambiare gestore è diventato ormai una formalità. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le aziende che accolgono nuovi clienti in pochissimo tempo, con più persone che cambiano gestore anche più volte durante un anno. La causa è sicuramente l’aumento improvviso dei prezzi, il quale subentra soprattutto quando si fa parte di un gestore come Vodafone. A tal proposito sta agendo TIM, che in ogni modo vuole portare nuovi utenti alla concorrenza.

Già durante lo scorso 2023 TIM ha dato una grande prova di forza concludendo in bellezza. Il merito è stato delle tanto amate offerte della gamma Power che oggi si ripropongono con prezzi ottimi.

TIM: ecco le migliori promo del momento con tutto incluso, parte la gamma Power

Partendo con la prima offerta in assoluto, quella da 9,99 € al mese, ecco che si parla della Power Special. TIM con questa soluzione permette di avere minuti illimitati, 200 messaggi e ben 300 giga disponibili in rete 5G.

La sfilza di offerte prosegue con altre due soluzioni, peraltro molto invitanti per via dei prezzi. La prima di queste è la Iron, un’offerta che vanta al suo interno ben 150 giga in 4G con gli stesi minuti e gli stessi messaggi, il tutto per 6,99 € al mese.

La seconda offerta invece è la Power Supreme Easy, una promo da 7,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti e messaggi come le altre due Promo ma con 200 giga in 4G.

Queste offerte vantano tutte la connessione anche all’estero con dei giga dedicati e non sono disponibili per tutti. TIM infatti destina ognuna delle sue nuove Power solo a chi proviene dai gestori virtuali e da Iliad. Scegliendo queste offerte, il primo mese sarà inoltre totalmente gratuito.