Google è pronta a svelare le sue ultime novità tecnologiche durante un evento speciale il prossimo 13 agosto. Tra gli annunci spicca il tanto atteso Pixel Watch 3. Le anticipazioni su questo nuovo smartwatch indicano un’uscita in due varianti di dimensioni per soddisfare una tipologia più vasta di utenti. Speculazioni che sono state alimentate anche dalle ripetute avvistamenti dei modelli standard e XL. Oltre a dettagli tecnici che hanno alimentato l’attesa degli appassionati. Ma, ciò che ha catturato l’attenzione più di ogni altra cosa, è stata la rivelazione dei presunti prezzi di entrambe le versioni.

Pixel Watch 3: caratteristiche tecniche e reazioni degli utenti

Il Pixel Watch 3 è già piuttosto noto per il suo display che sarà visibilmente più luminoso. Ma anche il suo costo sembra sia destinato ad aumentare. La versione da 41mm con sola connessione WiFi manterrà il prezzo stabile a 399€. I modelli LTE vedranno però un considerevole aumento. Il modello da 41mm passerà da 449 a 499€. Mentre la versione XL da 45mm salirà a 549€. Questo incremento potrebbe suscitare preoccupazioni tra i potenziali acquirenti. Specialmente considerando l’aumento generale dei costi nel mercato degli smartwatch di fascia alta.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Pixel Watch3 non delude. Lo schermo è in grado di raggiungere i 2000 nit di luminosità massima. In più dispone di WiFi 6 e supporto UWB (Ultra-Wideband). Tra i colori disponibili vi sono opzioni come il nero opaco con cinturino nero ossidiana e il grigio creta con cinturino argentato. Cosa che consente ai consumatori di personalizzare ulteriormente il proprio dispositivo. Ad ogni modo, nonostante le innovazioni tecnologiche, sembra che alcune voci si siano alzate contro l’aumento dei prezzi. Soprattutto dopo aver confrontato la situazione con l’andamento del mercato degli smartphone. La speranza è che le prestazioni e le caratteristiche del PixelWatch 3 siano all’altezza del costo maggiorato. Così da giustificare l’investimento per gli appassionati della tecnologia indossabile.