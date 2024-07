A gennaio scorso Nissan presso un salone a Tokyo aveva annunciato il possibile arrivo della versione sportiva NISMO della sua elettrica Ariyo, ebbene tale possibilità sta per diventare realtà, fino a questo momento non c’erano state conferme di nessun genere ma ora Nissan, ha annunciato il ritorno del suo marchio sportivo NISMO in Europa.

Dunque NISMO Ariya arriverà ufficialmente su tutti i mercati europei e in anteprima assoluta europea a Londra, presso il circuito dove si terranno le gare finali del Campionato di Formula E, non si sa nulla ancora sul prezzo ufficiale, la versione base in Italia parte da 41.500 euro.

NISMO torna in Europa

Questo modello può contare su un design più accattivante e deciso, Nissan ha infatti lavorato per aggiornarlo, presenta il frontale modificato con il paraurti più aggressivo grazie alla presenza di un nuovo splitter e di dettagli di colore rosso che troviamo anche sugli specchietti retrovisori, minigonne laterali e paraurti posteriore, posteriormente abbiamo uno spoiler da tetto più pronunciato, gli interni invece presentano rivestimenti neri impreziositi da accenti di colore rosso e speciali sedili NISMO.

Non si sa molto dal punto di vista delle specifiche tecniche del motore presente, quello che sappiamo è che Nissan ha lavorato per migliorare la distribuzione della potenza alle 4 ruote e ha anche messo a punto l’impianto frenante per renderlo decisamente più efficace e reattivo vista la maggiore potenza.

Mayra González, Divisional Vice President Marketing & Sales di Nissan Europe, ha dichiarato: “NISMO torna in Europa con una versione di Ariya nuova e ulteriormente migliorata. Nel percorso verso l’elettrificazione della gamma Nissan, è essenziale continuare a offrire prodotti in grado di regalare emozioni ai nostri clienti. Ariya NISMO ha il perfetto equilibrio tra l’accelerazione immediata e fluida delle auto elettriche e l’assetto di un’auto sportiva, dando vita ad un veicolo eccezionale per la guida quotidiana.“.