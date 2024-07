Uno dei dispositivi più attesi nel corso di quest’anno e senza alcun dubbio, il prossimo smartwatch di Casa Google, stiamo parlando di Pixel Watch 3 che a differenza di quanto accaduto con le scorse generazioni, e esordirà insieme alla nuova linea di smartphone di ultima generazione, ovvero i Pixel 9, con un evento apposito, oramai imminente.

Questa volta Google sembra proprio aver imparato dalle esperienze passate ed infatti ha implementato all’interno dei suoi smartwatch top di gamma tutto è necessario per segnare un vero e proprio passo in avanti, stando infatti ha delle informazioni trapelate online, sembrerebbe che i due smartwatch in arrivo innanzitutto saranno differenziati in una versione standard e in una versione XL con quest’ultima che integrerà il suo interno una batteria leggermente più capiente da 420 mAh, Per il resto, non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla generazione precedente infatti, il processore resterà lo stesso Snapdragon W5 Affiancato da un co processore.

La vera grande novità risiede però nell’introduzione del modulo ultra wide band, grande assente della generazione precedente che finalmente approda nella linea di smartwatch Google, quest’ultimo consentirà di migliorare drasticamente le comunicazioni ravvicinate con gli altri dispositivi migliorando anche la localizzazione ravvicinata dello smartwatch, ciò consentirà di conseguenza di ritrovarlo più facilmente in caso di perdita ma allo stesso tempo di migliorare le interazioni con altri dispositivi dotati della medesima tecnologia, un esempio sarà la possibilità di aprire la portiera della nostra automobile semplicemente avvicinando lo smartwatch alla maniglia.

Specifiche tanto attese

Le specifiche trapelate finora sono le seguenti: