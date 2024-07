Nonostante il produttore tech Meizu avesse detto tempo fa di voler abbandonare il settore degli smartphone, l’azienda continua a sfornare nuovi prodotti. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente il nuovo Meizu Blue 20, un dispositivo che appartiene alla fascia medio-bassa del mercato. Come processore, troviamo infatti un soc di casa Unisoc. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Meizu continua a sfornare smartphone, ecco il nuovo Meizu Blue 20

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Meizu ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato in apertura, questo dispositivo è alimentato da un processore a marchio Unisco. Si tratta in particolare del nuovo soc Unisoc T765, realizzato con un processo produttivo a 6 nm.

Ad accompagnarlo nelle performance, troviamo poi diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Grazie alla presenza di questo processore, gli utenti potranno navigare anche sulle nuove reti di quinta generazione. Dal punto di vista prettamente estetico, invece, troviamo sulla parte frontale un grande display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.52 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Per quanto riguarda la parte posteriore, qui troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP. La backcover dello smartphone è inoltre disponibile in svariate colorazioni, tra cui viola, bianco e Black. Nonostante si tratti di uno smartphone di fascia bassa, a bordo di questo device troviamo anche il chip NFC per i pagamenti contactless e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. L’autonomia è poi affidata ad una batteria con una capienza di 5010 ma., mentre il sistema operativo è Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda.

Per il momento non sono ancora stati annunciati prezzo e disponibilità