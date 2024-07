WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità che potrebbe cambiare completamente il nostro modo di comunicare: la traduzione automatica dei messaggi. Questa novità è stata scoperta nell’ultima versione dell’app per Android (2.24.15.12) dai ragazzi di WaBetaInfo, che hanno rivelato i primi dettagli.

Una traduzione immediata e sicura

Immaginate di poter tradurre i messaggi ricevuti in una lingua diversa dalla vostra senza dover ricorrere a strumenti esterni. Con questa nuova funzione, sarà possibile selezionare un messaggio e tradurlo manualmente oppure impostare la traduzione automatica per tutti i messaggi futuri. Dopo aver scelto la lingua di destinazione, WhatsApp chiederà di scaricare il pacchetto di traduzione necessario. Ecco il bello: il messaggio tradotto apparirà direttamente nella chat, con un’etichetta che indicherà chiaramente la traduzione, evitando così qualsiasi confusione.

Un aspetto interessante è che le traduzioni verranno eseguite direttamente sul tuo dispositivo. Questo significa che la crittografia end-to-end e la privacy dei messaggi rimarranno intatte, un punto di forza su cui WhatsApp ha sempre puntato molto.

All’inizio, la funzione supporterà lingue molto diffuse come inglese, arabo, spagnolo, portoghese brasiliano, russo e hindi. Sfortunatamente, l’italiano non sarà tra le prime lingue disponibili, quindi noi italiani dovremo aspettare un po’ di più per vedere questa novità all’opera.

Pensate a quanto potrebbe essere utile questa funzione. Comunicare con persone che parlano lingue diverse diventerà un gioco da ragazzi. Non dovremo più farci prendere dal panico di fronte a un messaggio in una lingua che non conosciamo. La traduzione automatica abbatterà le barriere linguistiche, rendendo WhatsApp ancora più versatile e accessibile a livello globale.

Va detto che questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nella versione beta attuale. Ma come sempre, non appena ci saranno novità sulla data di rilascio, vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso.

WhatsApp non smette mai di innovarsi!

E non è finita qui. WhatsApp ha recentemente annunciato un’altra interessante novità: la funzione “Preferiti“. Questa permetterà di selezionare e accedere rapidamente ai contatti e ai gruppi più importanti, rendendo l’uso dell’app ancora più comodo e personalizzato.

Insomma, WhatsApp continua a innovare e a migliorare la nostra esperienza di messaggistica, introducendo funzioni che rendono la comunicazione sempre più facile e immediata. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e preparatevi a vedere come la traduzione automatica cambierà il modo in cui parliamo con il mondo.