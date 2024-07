Lancia Ypsilon HF: la nuova elettrica sportiva con 280 CV

Nel prossimo anno, Lancia lancerà la nuova Ypsilon HF, una versione più sportiva della sua nuova elettrica. La casa automobilistica ha già condiviso alcuni render iniziali della vettura e ha fornito dettagli sulle specifiche tecniche. Lancia ha anche confermato un aggiornamento imminente: la Ypsilon HF avrà una potenza di 280 CV, invece dei 240 CV inizialmente dichiarati con un aumento evidente di 40 CV.

La Lancia Ypsilon HF sarà riuscirà a toccare un’accelerazione eccezionale passando da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Questo tempo è rimasto però invariato nonostante l’aumento della potenza. La vettura utilizzerà la piattaforma Perfo-eCMP ed avrà un’energica batteria da 54 kWh, come la sua antagonista: l’Alfa Romeo Junior Veloce. I dati sulle prestazioni potrebbero tuttavia variare ulteriormente prima del debutto ufficiale, dato che comunque mancano parecchi mesi.

La Lancia Ypsilon torna in pista grazie alla collaborazione con Miki Biasion

Per lo sviluppo della Ypsilon HF, Lancia sta collaborando con Miki Biasion, il noto pilota di rally. Biasion sta in particolare contribuendo ai test della versione da Rally endotermica. Il suo coinvolgimento assicura che la vettura non solo abbia prestazioni elevate, ma anche un handling raffinato e un’esperienza di guida sportiva assicurata da chi di corse ne sa molto.

La Ypsilon HF riporterà poi in auge il logo HF. Questo fu introdotto per la prima volta nel 1960 da un gruppo di proprietari di vetture Lancia, fondatori del club “Lancia Hi-Fi” (High-Fidelity). Il logo è poi diventato simbolo dei modelli Lancia ad alte prestazioni, rappresentando lusso, vittorie e velocità sorprendenti.

La nuova Lancia Ypsilon HF è una nuova ventata si sportività tra le auto elettriche, con le sue specifiche tecniche impressionanti e un’eredità storica di prestazioni elevate portate avanti negli anni. Il suo lancio previsto in teoria è previsto per il prossimo anno, ergo c’è ancora tempo per ulteriori dettagli e sviluppi. L’attesa è sicuramente molto alta e tutti gli appassionati del marchio Lancia e di questa vettura iconica sono ansiosi di vedere come la nuova versione si posizionerà nel mercato e se avrà successo tanto quanto le sue antenate.