Il Motorola Edge 50 Pro rappresenta la versione più economica della nuova serie Edge 50, smartphone di qualità dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che puntano fortissimo sull’offrire al consumatore una piena esperienza di Android Stock, enfatizzando molto la fluidità e la reattività dello stesso sistema operativo.

Il modello in questione ha un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un OLED che ha una risoluzione SuperHD, con un refresh rate altrettanto elevato, pari a ben 144Hz. Il processore è octa-core dalle performance estremamente elevate, almeno in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento, con una configurazione che prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (espandibile con microSD), nello stesso carrellino delle SIM è possibile installare due SIM.

Motorola Edge 50 Pro: l’offerta imperdibile su Amazon

Motorola Edge 50 Pro è lo smartphone che dovete acquistare subito, almeno a questo prezzo, se considerate che la spesa finale da sostenere oggi corrisponde a soli 525 euro, con una riduzione del 25% rispetto al listino di 699 euro, approfittando appunto dello sconto Amazon automatico. Il prodotto è distribuito, come la maggior parte dei modelli, con garanzia legale della durata di 2 anni, valida dalla ricezione dell’ordine, ed è anche completamente sbrandizzato. Per effettuare l’ordine, collegatevi qui.

La batteria è da 4500mAh, ed a prima vista potrebbe apparire un quantitativo tutt’altro che soddisfacente o completo, ma allo stesso tempo vi possiamo assicurare essere più che sufficiente anche per due giornate di utilizzo, ricordando e sottolineando la presenza ad ogni modo della ricarica rapida da 125W, possibile con il caricatore incluso direttamente in confezione. Il sistema operativo, come vi abbiamo anticipato, è Android 14, con praticamente nessuna personalizzazione software, così da poter godere dell’esperienza nuda e cruda di Android stock.