WhatsApp, di recente, ha annunciato che presto non supporterà più il sistema operativo KaiOS. Ovvero una piattaforma che veniva utilizzata su cellulari piuttosto vecchi. Tale cambiamento segna la fine di un’era. In particolare, per coloro che utilizzano dispositivi come il Nokia2720 Flip e il Nokia8110 4G. Nonché telefoni di marchi come Energizer e Alcatel.

Implicazioni per i consumatori e il futuro di WhatsApp

Le persone che hanno effettuato l’accesso a WhatsApp su device KaiOS entro il 25 giugno 2024 avranno la possibilità di continuare a utilizzare l’app fino all’inizio del 2025. Dopo però, il supporto verrà interrotto. Di conseguenza la mancanza di aggiornamenti potrebbe renderla non più funzionante nel tempo. A tal proposito Meta dovrebbe fornire, a breve, ulteriori dettagli ufficiali sul suo portale. Al fine di chiarire ulteriormente la situazione.

Questo cambiamento ha implicazioni rilevanti. Soprattutto per i consumatori che dipendono dal suddetto sistema operativo per accedere a WhatsApp. Cosa che riguarda in particolare i mercati emergenti. La decisione di interrompere il supporto potrebbe spingere molti persone a passare a smartphone più avanzati. Oppure a cercare alternative di messaggistica su piattaforme supportate. Ciò potrebbe anche avere un impatto sui produttori di telefoni che utilizzano KaiOS. I quali potrebbero sentirsi costretti a rivedere le loro strategie di mercato.

Nel frattempo, WhatsApp continua a evolversi con nuove funzionalità. In questi giorni, è stata introdotta la trascrizione dei messaggi vocali su Android. Un’ altra innovazione che dimostra l’impegno dell’azienda a migliorare continuamente l’esperienza utente. In più è previsto anche il lancio di nuove funzioni per aiutare a identificare e prevenire truffe. Rafforzando così la sicurezza sulla piattaforma. Insomma, con questa notizia Meta, azienda madre della piattaforma sembra voler concentrare le risorse su sistemi operativi più diffusi e tecnologie emergenti. Continuando però a mantenere la famosa app di messaggistica istantanea sempre in prima linea e assolutamente all’ avanguardia.