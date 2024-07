Uno degli obbiettivi delle maggiori aziende nel mondo della tecnologia è senza alcun dubbio quello di integrare il più possibile l’intelligenza artificiale all’interno dei propri servizi e nel dettaglio all’interno dei propri software ovviamente per mantenere elevata la propria competitività, gli esempi più evidenti sono ovviamente Microsoft con Copilot ma anche Apple che integrerà ChatGPT all’interno di Siri.

In questo contesto a quanto pare sembra essere arrivato il turno di Meta e nel dettaglio di WhatsApp, la nota piattaforma nella sua versione beta per Android è finita sotto la lente di ingrandimento dei ragazzi di WABetaInfo, i quali hanno intercettato una nuova funzionalità, molto presto infatti sarà possibile creare degli avatar utilizzando dei selfie tramite l’intelligenza artificiale.

Avatar tramite IA

Grazie all’introduzione di una funzione specifica sarà possibile ottenere il proprio avatar digitale partendo da un selfie, l’IA alla base è Llama di Meta e quest’ultima utilizza il nostro selfie come base generativa insieme alla quale sfrutterà anche una piccola descrizione aggiunta dall’utente per poter generare l’avatar più contestuale.

Tale funzionalità però non sarà attiva di default, infatti per utilizzarla dovrete espressamente attivarla, probabilmente per questioni legate alla privacy dell’utente che dovrà dare in pasto all’LLM una propria fotografia, ciononostante quest’ultima sarà facilmente eliminabile dai server Meta una volta ultimato il lavoro, probabilmente per garantire la massima trasparenza e privacy all’utente nel rispetto dei suoi dati personali.

Non rimane dunque che attendere, indubbiamente si tratta ancora di una fase di beta testing che necessiterà ancora di un po’ di tempo, ciò significa che la funzionalità definitiva potrebbe richiedere un po’ di tempo per arrivare e non è garantito che accada, in definitiva però si tratta del primo passo nel mondo dell’IA da parte di Meta che apre così a questo nuovo mondo che nell’ultimo anno ha monopolizzato ogni aspetto della tecnologia.