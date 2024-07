Un manager della filiale sudafricana di Samsung, recentemente, ha annunciato che la serie Galaxy Tab S10 farà il suo debutto entro la fine dell’anno. Tale conferma ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. Ora, una nuova indiscrezione fornisce ulteriori dettagli sulla possibile finestra di lancio di tali dispositivi.

Max Jambor, noto leaker nel campo della tecnologia, ha condiviso su X una GIF che mostra l’ultima versione del Galaxy Tab. Quest’ultima è accompagnata dalla semplice scritta “Ottobre“. Il post sembra suggerire che il lancio ufficiale potrebbe avvenire proprio in quel mese, creando aspettative elevate tra gli utenti.

Il Galaxy Tab S10 di Samsung prossimo al lancio?

La nuova gamma della serie includerà tre modelli distinti. Si tratta del Galaxy Tab S10, Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra. Già il mese scorso, sono emersi online i primi render del Galaxy Tab S10 Ultra. Ciò ha fornito un’anteprima del design del modello di punta della serie. Secondo i disegni CAD trapelati, il Galaxy Tab S10 Ultra manterrà le stesse dimensioni del suo predecessore. La sua misura sarà di 326,4×208,6×5,45mm. L’unica differenza significativa sarà uno spessore leggermente ridotto. Quest’ultimo passerà da 5,5mm a 5,45mm.

Si ipotizza che il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sarà dotato di un ampio display da 14,6pollici. Inoltre, il tablet dovrebbe essere alimentato da un chipset Qualcomm. Per il Galaxy Tab S10 Plus, invece, si vocifera che potrebbe essere equipaggiato con il processore Dimensity 9300+. Si tratta di un’alternativa altrettanto potente che potrebbe differenziare il modello dagli altri della gamma.

L’attesa per il lancio della serie Galaxy Tab S10 è palpabile. Ciò soprattutto considerando il successo delle generazioni precedenti. Samsung continua a innovare nel settore dei tablet. Con il debutto previsto per ottobre, non resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali. Solo allora sarà possibile prepararsi a scoprire le novità che la serie Galaxy Tab S10 porterà con sé.