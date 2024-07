Galaxy Tab S10 Ultra, sta per arrivare il nuovo gioiello di Samsung

Molte sono le novità che si stanno accumulando nell’ultimo periodo se parliamo di dispositivi elettronici come telefoni o tablet, soprattutto se andiamo a nominare Samsung che sta sfornando numerose novità. Una di queste è il Galaxy Tab S10 Ultra.

Dispositivo ricco e pieno di novità che dovrebbe vedere il mercato per il 2025, portando con se notevoli caratteristiche.

Galaxy Tab S10 Ultra, le caratteristiche?

Uno degli eventi più importanti se non il più importante per Samsung è l’Unpacked che attualmente si dovrebbe svolgere per il 10 luglio. Evento caratterizzato dallo svelare alcuni dei nuovi prodotti di Samsung, come il Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Un dispositivo molto importante che non farà parte di questo evento è Galaxy Tab S10 Ultra che verrà lanciato direttamente all’inizio del 2025.

Anche se il tempo ci pone un ostacolo per visionare e provare questo dispositivo, possiamo già sapere le dimensioni di quest’ultimo, che sarà molto simile al modello precedente, con delle dimensione di 326,4 x 208,6 x 5,45 mm. L’unica cosa che cambia rispetto il suo predecessore è lo spessore il quale è 0,5 mm in meno. Per quanto riguarda invece gli autoparlanti, essi sono ancora quattro, presi a carico da AKG. I tasti invece di accensione e volume sono posti sul lato destro del tablet, mentre la S Pen avrà il suo punto di ricarica posizionato sul retro del dispositivo.

Per quanto riguarda invece il display il Galaxy Tab S10 Ultra avrà una diagonale da 14,6″, oltre che due sensori fotografici posteriori ed anteriori.

Invece non si hanno certezze per quanto riguarda il processore, il quale Samsung è indecisa tra lo Snapdragon 8 Gen 4 e Snapdragon X Elite. Mentre la RAM dovrebbe avere un totale di 12 o 16 GB di disponibilità, accompagnata da una memoria interna da 256/512GB e 1TB. A quanto sembra la memoria da 128GB in questo caso sarà abbandonata e non utilizzata da Samsung .