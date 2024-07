In occasione dell’estate, l’operatore virtuale PosteMobile ha lanciato una nuova e allettante offerta. Quest’ ultima è stata denominata Promo Creami Extra Wow 150. Si tratta di una proposta esclusiva, disponibile solo online o tramite canale telefonico. Essa si distingue per includere ogni mese minuti illimitati per chiamare sia numeri fissi che mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 150 Giga di traffico dati in 4G+. Tutto ciò al costo competitivo di 6,99€ mensili.

PosteMobile: navigazione avanzata con opzione 5G e vantaggi in roaming

L’offerta è stata introdotta il 4 luglio 2024 e sarà valida fino al 31 luglio dello stesso anno. Offrendo un notevole miglioramento rispetto alle precedenti opzioni. Al momento dell’attivazione, i nuovi clienti riceveranno un bonus di 140GB aggiuntivi. I quali si aggiungono ai 10GB base inclusi nel piano standard. Ciò significa che fin dal primo mese, gli utenti avranno a disposizione 150Gb di Internet. Tutti pronti per essere utilizzati senza limiti sul territorio nazionale. È importante sottolineare che la promozione non prevede alcun costo per l’acquisto della SIM. Ma richiede solo una prima ricarica di 10€, che include anche il primo mese anticipato di servizio.

In aggiunta alla Promo Creami Extra Wow 150, PosteMobile offre anche la possibilità di accedere alla rete di quinta generazione con un supplemento di soli 3€ al mese. Tale opzione, consente di navigare a velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Senza limitazioni rispetto alla rete Vodafone su cui opera l’operatore. Per attivare l’Opzione5G, sarà possibile utilizzare l’app Postepay, l’Area Personale dell’ operatore. Oppure inviare un SMS gratuito con la dicitura “SI 5G” al numero dedicato. Ovviamente è necessario possedere uno smartphone compatibile con tale tecnologia. Per poi abilitare la funzionalità nelle impostazioni del dispositivo.

In più, gli abbonati potranno beneficiare delle stesse condizioni di utilizzo per minuti ed SMS anche in roaming nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Solo che è previsto un picco limite di 7,39 Gb mensili per il traffico dati. Superato il quale, si applica una tariffa di 0,18 centesimi per ogni MB aggiuntivo utilizzato. Insomma, con queste opzioni flessibili e competitive, PosteMobile si conferma una scelta vantaggiosa per chi cerca una promo mobile completa e conveniente durante la stagione estiva.