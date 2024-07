MG S5: il nuovo SUV elettrico della casa sta per debuttare

Dal sito del Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) è emersa una novità che ha mandato in visibilio gli appassionati del brand MG. La casa automobilistica di origine britannica e ora sotto la proprietà del gruppo cinese SAIC Motor pare abbia nel sacco una grande notizia. Sembra infatti che la MG abbia in programma di lanciare un nuovo modello elettrico, la MG S5.

Grazie ai dati forniti dal MIIT, abbiamo a disposizione una prima idea su quello che sarà l’aspetto dell’atteso SUV elettrico MG, oltre sul come saranno le caratteristiche tecniche. Il SUV misura 4.476 mm in lunghezza, quindi si prospetta di dimensioni ottimali per le famiglie, inoltre è 1.849 mm in larghezza e 1.621 mm in altezza. Il design della zona frontale della MG ha invece dei fari particolari, sottili e leggermente allungati. La parte posteriore possiede poi gruppi ottici sono collegati da una barra luminosa a LED interrotta dal logo MG.

Motore e probabili problemi dei dazi per la MG in Europa

Passando al motore della MG S5 troveremo un elettrico da 125 kW, che permetterà di raggiungere una velocità massima, quando si schiaccia l’acceleratore, di 170 km/h. Il peso del veicolo varia tra i 1.615 kg e i 1.740 kg a seconda della capacità delle batterie. Sembra infatti che la società donerà alla clientela due versioni del SUV, con accumulatori di diverse capacità. Nonostante l’assenza di immagini dell’abitacolo, è probabile che il SUV nuovo elettrico sarà equipaggiato con una strumentazione digitale avanzata e con un ampio display dedicato al sistema di infotainment. Tra gli optional, dovrebbe poi avere la scelta di un tetto panoramico in vetro e differenti tipologie di cerchi in lega.

Al momento, non si sa quando la MG S5 debutterà sul mercato cinese, ma il lancio è previsto entro la fine di quest’anno, quindi si è ottimisti su ulteriori dettagli. Questo SUV elettrico potrebbe poi essere esportato anche in altri mercati, compreso quello europeo, dove potrebbe risultare una delle auto più papabili per gli acquirenti alla ricerca di un veicolo elettrico versatile e ben equipaggiato. Il problema è che ancora non si sa come la MG affronterà i dazi doganali e come questi incideranno sui costi nel nostro continente.