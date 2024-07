Tesla, in questo periodo, ha aggiornato i prezzi del suo gioiello elettrico. Stiamo parlando della Model 3. Ciò in risposta ai recenti aumenti delle tasse doganali introdotti dall’Unione Europea. Questa decisione è stata presa in seguito all’ annuncio delle nuove tariffe stabilite per le auto elettriche importate dalla Cina. A tal proposito, Elon Musk, CEO di Tesla, ha chiarito che l’aumento dei prezzi è appunto una cosa necessaria. Al fine di riuscire a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalle nuove tasse imposte. Le quali sono state stabilite per contrastare lo sviluppo delle automobili elettriche cinesi che godono del sostegno dei sussidi statali.

Tesla Model 3: ecco cosa è cambiato

La Model 3 base, ad esempio, ora parte da 41.990€. Cosa che rappresenta un incremento di 1.500€ rispetto al prezzo precedente di 40.490€. Tale modifica è visibile anche nelle versioni Long Range e Performance della berlina. Le quali ora sono offerte rispettivamente a 49.490€ e 57.490€. Questi aumenti, secondo Tesla, riflettono l’impatto diretto delle politiche commerciali internazionali sulla competitività del mercato automobilistico europeo. L’azienda, infatti, continua a monitorare da vicino le dinamiche del mercato globale. Così per cercare di bilanciare la competitività dei suoi prodotti con le esigenze dei consumatori europei.

L’aggiustamento dei prezzi, come detto, è stato implementato per compensare le nuove tariffe doganali dell’UE sulle auto elettriche importate dalla Cina. Queste potrebbero variare dal 17,4% al 37,6% oltre all’attuale 10%. Provocando un rialzo dei costi per produttori come Tesla, che operano con fabbriche anche oltre la Grande Muraglia. Questa mossa del marchio rappresenta un esempio tangibile di come le decisioni politiche globali possano influenzare direttamente i prezzi al consumatore finale. Cosa che mette in luce le complesse dinamiche tra economia globale e produzione locale. La risposta dell’azienda alle nuove tariffe riflette un adattamento strategico alle sfide economiche globali. Mentre si cerca di mantenere la competitività nel mercato delle auto elettriche in continua evoluzione.