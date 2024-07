Menu Start Windows 11: nuova visualizzazione delle app ispirata a iOS

Microsoft è al lavoro su una straordinaria novità per il menu Start di Windows 11. L’azienda pare infatti stia sviluppando una nuova modalità di visualizzazione delle app ispirata a iOS, per una migliore organizzazione di quest’ultime.

L’utente @PhantomOfEarth ha segnalato su X che la build 22635.3930 contiene nuovi ID funzionalità che permettono di abilitare questa visualizzazione a categorie. L’utente ha trovato che l’aspetto si ispiri palesemente all’App Library di iOS e iPadOS. Il nuovo sistema di Windows 11 raggrupperà così le app in categorie come “Produttività”, “Intrattenimento”, “Giochi” ed anche “Finanza”. In tal modo ogni utente che usa Windows dovrebbe avere a disposizione delle applicazioni meglio organizzate potendo trovare facilmente quel che cercano.

Nuova visualizzazione per le app su Windows 11

La nuova modalità di visualizzazione, attualmente in fase di sviluppo e non ancora funzionante. Quando verrà diffusa su Windows, sarà accessibile tramite un nuovo menu a discesa nel menu Start. Si affiancherà alle attuali visualizzazioni in elenco alfabetico e a griglia, dando a tutti maggiore flessibilità e organizzazione. La modifica porta una ventata di innovazione e di evoluzione al menu Start di Windows 11, attraverso il quale gli utenti potranno accedere ad una migliore esperienza e ad un utilizzo implementato del sistema operativo, reso più intuitivo con questa organizzazione.

Sempre @PhantomOfEarth ha segnalato che Microsoft sta lavorando anche ad un’inedita casella di ricerca situata nella sezione “Raccolta” del Microsoft Store. Questa nuova funzionalità permetterà di cercare app e giochi all’interno della propria libreria in modo più semplice e non ci sarà più bisogno di passare attraverso la funzione di ricerca principale del Microsoft Store. Oltre alle novità, gli sviluppatori hanno finalmente risolto con l’aggiornamento di questo mese il fastidioso bug che affliggeva la taskbar di Windows 11 in alcune configurazioni. Tale problema, per quel che si conosce, colpiva perlopiù gli utenti di Windows 11 N Edition e edizioni in cui le “Funzionalità multimediali” disattivate. Per quanto riguarda le innovative funzionalità, non si sa quando saranno attive ed usufruibili per tutti su Windows. Ora dobbiamo solo attendere conferme da parte di Microsoft e dettagli sulle date di rilascio.