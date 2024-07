Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip6, presentato di recente, si prepara a un’importante evoluzione in ambito fotografico. Secondo le ultime indiscrezioni, questo smartphone pieghevole a conchiglia sarà presto compatibile con l’app ExpertRAW. Una modalità di scatto manuale che offre un controllo avanzato su diverse impostazioni della fotocamera. Gli utenti potranno gestire con precisione parametri come ISO. Oltre che velocità dell’otturatore, apertura e bilanciamento del bianco. Così da poter salvare le immagini sia in formato JPEG che RAW. Ciò segna una novità assoluta per la serie Flip. Promettendo un notevole miglioramento delle capacità fotografiche del dispositivo.

Samsung Galaxy Z Flip6: caratteristiche tecniche e disponibilità

Grazie a Expert RAW, gli utenti del Galaxy Z Flip6 potranno godere di un controllo maggiore sulla qualità delle loro foto. La modalità consente una gestione avanzata dell’esposizione e una riduzione del rumore nelle immagini RAW. Permettendo così di recuperare dettagli che altrimenti andrebbero persi. In più, l’applicazione sfrutta l’AI per ottimizzare i dettagli. Sia nelle foto JPEG che in quelle DNG. Garantendo risultati di alta qualità. Questa novità sarà particolarmente apprezzata da chi desidera ottenere il massimo dalle proprie fotografie.

Il Samsung GalaxyZ Flip6 non si distingue solo per le nuove funzionalità fotografiche. Ma anche per le sue caratteristiche tecniche di alto livello. Il dispositivo è dotato di un display interno DynamicAMOLED 2X da 6,7 pollici. Una risoluzione FHD+ e un refresh rate adattivo a 120Hz. Lo schermo esterno, invece, è un Supermarket da 3,4”. Il cuore del Flip 6 però è il potente processore Snapdragon 8 Gen3. Al quale è affiancato 12GB di RAM e una memoria interna che può arrivare fino a 512GB.

Sul fronte della resistenza, il Galaxy ZFlip6 è certificato IP48, garantendo una buona protezione contro polvere e acqua. Il sistema operativo è One UI 6.1.1, basato su Android 14. Esso assicura un’esperienza d’uso fluida e ricca di funzioni. Se siete interessati ad acquistarlo, questo smartphone è ora disponibile su Amazon a partire da 1.279€. Insomma, un ottimo rapporto qualità-prezzo per la sua fascia di mercato.