WhatsApp, le tre applicazioni segrete che migliorano il servizio

Secondo le ultime evidenze, sono sempre di più gli utenti che si stanno servendo di app esterne per implementare WhatsApp. Queste sono utili sia per spiare il loro partner che per altre tipologie di contatti. Una volta scaricate queste piattaforme, che al momento sono gratuite e disponibili in formato apk sul web, servono per diverse esigenze.

Nel caso della prima app, sarà semplice capire quando una persona entrerà su WhatsApp o quando deciderà di uscirne fuori. Sarà proprio l’applicazione spia a notificare il tutto all’utente in maniera istantanea. In poche parole lo spione di turno riceverà una notifica ogni volta che gli utenti da lui controllati entreranno o usciranno da WhatsApp. Almeno per il momento l’applicazione è sia legale che gratuita al 100%. Tutto quello che bisogna fare è andare sul web ma non dimenticate che solo gli utenti Android possono proseguire al download di questi prodotti.

WhatsApp: ecco quali sono le tre applicazioni di terze parti da scaricare subito

La prima applicazione che bisogna tenere in considerazione per riuscire a spiare le persone si chiama Whats Tracker. Questa ha il compito di selezionare uno o più contatti dalla rubrica e di rendere conto all’utente spione di turno quando questi entrano o escono da WhatsApp. Il tutto verrà segnalato con una semplice notifica, rendendo dunque la volontà di alcuni utenti di non mostrare il loro ultimo accesso praticamente inutile. A fine giornata ci sarà il report completo con tutti i dettagli.

Di gran rilievo è anche l’applicazione Unseen, quella che serve ad intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp per farli leggere fuori dall’app ufficiale. In questo modo non si aggiornerà l’ultimo accesso ma si saprà comunque cosa c’è nei messaggi in arrivo.

Il metodo perfetto per recuperare i messaggi cancellati appositamente dalla chat dagli interlocutori è scaricare WAMR. L’applicazione è gratuita e legale.