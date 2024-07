LIDL: offerta eccezionale su elettrodomestici IMMANCABILI in casa tua

Lidl ti regala una vastissima gamma di articoli eccezionali che spaziano dai marchi famosi che trovi solitamente a quelli meno conosciuti e particolari, tutti a prezzi imbattibili. Risparmierai come mai prima d’ora e porterai a casa prodotti, dispositivi straordinari per la casa e tanto altro. I reparti Lidl sono enormi e puoi trovare prodotti alimentari di ogni categoria, inclusi quelli adatti a persone con allergie e intolleranze.

Pensi che ci siano solo i soliti articoli qualunque per la casa come in qualsiasi altro supermercato? Ti sbagli e di molto. Lidl ti mette a disposizione anche dispositivi tecnologici a marchio proprio e di altri brand, ideali per la casa e per il fai da te a prezzi scontatissimi. Lo store è diventato famosissimo con gli anni per le sue promo settimanali presenti nei volantini dove potrai trovare prodotti di ogni genere possibile ed iniziative speciali ed uniche.

Le sensazionali promo sugli elettrodomestici da LIDL

Il volantino di questa settimana della Lidl ti sta aspettando con i migliori elettrodomestici per la tua casa, indispensabili e soprattutto ultra convenienti. Per te ci sono strumenti per sperimentare in cucina come la Friggitrice ad aria calda 9 in uno con sportello in vetro a soli 99 euro. Ami avere il riso sempre pronto? Acquista ora una Cuociriso eccezionale a 29,99 euro, Per te nel volantino Lidl c’è anche una fantastica Vaporiera elettrica dalla grande capienza al prezzo imperdibile di appena 29,99 euro. In cucina poi non può mancare di certo una bilancia e se si stratta di un dispositivo di precisione da soli 4,99 euro tanto meglio!

Ancora, sempre nel volantino Lidl, trovi la Macchina sottovuoto sigillasacchetti al prezzo ultraconveniente di 19,99 euro, la tostiera tre in uno con piastre diverse sempre a 19,99 euro e allo stesso prezzo anche un favoloso frullatore ad immersione digitale. Ciò che non puoi assolutamente farti scappare è però l’offerta sull’aspirapolvere senza sacchetto 2 in 1 a 34,99 euro e la scopa a vapore e pulitore manuale 2 in uno a 39,99 euro. Odi stirare le camice? Priva la Stiracamicie elettrica a 69,00 euro! Acquista questi prodotti in uno store Lidl, scopri dove si trova il negozio più vicino da questo link.