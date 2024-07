Comet ha SENSAZIONALI proposte per te: scopri il volantino

Comet è lo store divenuto il punto di riferimento preferito di tantissimi clienti per la sua tecnologia straordinaria. Gli sconti sono così folli da rendere ogni prodotto abbordabile, e l’opzione di rateizzazione dei costi ti permette poi di portare a casa anche i dispositivi più costosi senza dover piangere sul tuo portafogli vuoto. Comet ti regala una scelta ampissima, con modelli diversi per ogni singolo prodotto. Ad esempio, se desideri un nuovo smartphone, il volantino presenta tantissimi brand, come OPPO, Apple, Sony, Motorola, LG, Samsung, tra cui poter scegliere cosicché abbia a disposizione prezzi e prestazioni differenti.

Le promozioni di Comet non sono disponibili solo nei negozi fisici, ma anche online! Basta visitare il sito dello store per visualizzare tutte le offerte straordinarie e leggere i dettagli dei prodotti da te adocchiati nel volantino. Gli acquisti online ti arriveranno rapidamente a casa e potrai rispedirli indietro in caso di problemi o se cambi semplicemente idea. Online, poi, trovi promo particolari che forse potresti perdere in volantino, quindi fai attenzione al sito web Comet.

Da Comet ti aspettano sconti da favola sui ferri da stiro

Odi stirare? Ti capiamo, è un’attività noiosa, se invece lo trovi rilassante, beh, buon per te. In ogni caso per stirare servono gli attrezzi giusti, altrimenti anche solo una camicia può divenire un’agonia, una tortura pari all’inferno di Dante. Da Comet, per tua fortuna, trovi fino ad inizio agosto un volantino speciale dedicato esclusivamente allo “stiro” sui prodotti magnifici targati Rowenta.

Comet ti regala infatti sconti favolosi su diversi articoli per poter stirare qualunque cosa con grande precisione e soprattutto velocità. Devi viaggiare? Stira qualsiasi abito sgualcito portando con te lo Stiratore verticale che rinfresca ed igienizza acquistandolo a soli 39,90 euro. Sempre come stiratori verticali troverai da Comet anche altri modelli come il Pro Style a 119 euro o anche l’Access Steam Pocket a soltanto 39,90 euro. Se invece ti serve un ferro a pressione con caldaia c’è il Silence Steam Pro a 299 euro ad esempio o, per un dispositivo tradizionale, lo SteamForce a soltanto 99 euro. Non perdere queste promo e vai da qui sul sito Comet per comprare il tuo nuovo ferro da stiro.